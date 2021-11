Según confirmaron a Catamarca/12 autoridades del Juzgado Federal de Catamarca, el ex magistrado, Juan Pablo Morales y actual imputado en una causa por narcotráfico, no radicó aún la denuncia por una supuesta “sociedad” entre el fiscal Federal Santos Reynoso y el abogado Rafael Bracamonte, como aseguró que haría durante su declaración indagatoria.

Morales, había dicho también que era “un verdadero circo” montado contra él y que tenía pruebas. Hasta el momento, sólo realizó una denuncia contra Reynoso por las “amenazas” que dijo sufrir por parte del representante del Ministerio Público Fiscal el martes. En tanto, ayer declaró en el marco de esa causa.

Pese a que mediáticamente la imputación de Morales trascendió como un “escándalo en el fuero Federal”, precisamente por los dichos del ex magistrado y de su esposa, Virginia Seco, quien en redes sociales y con la prensa habló de una supuesta “mafia” y “connivencia” entre la política y la Justicia, hasta el momento son sólo declaraciones que realizó el imputado en el contexto de su defensa. Autoridades de la Justicia Federal confirmaron a este diario que la denuncia penal anunciada aún no se radicó, e incluso señalaron que tampoco pidió protección.

Morales, quien fue acusado en 2020 por el delito de “cohecho” por cobro de coimas mientras era Juez de la Cámara de Apelaciones, fue imputado el martes por el delito “comercialización de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada”, junto a 5 personas más, situación que estipula una pena que va desde los 6 a los 20 años de prisión.

Cuando declaró ese mismo día ante el fiscal Reynoso y el juez Federal Miguel Ángel Contreras negó la acusación y dijo: “Lo único que se me viene a la cabeza es la sociedad entre el Fiscal Federal Santos Reynoso y el abogado Jorge Rafael Bracamonte, lo cual es harto conocido, desde ya pido la nulidad de las escuchas por violar el secreto profesional en su caso, y hago presente que formularé denuncia penal contra el supuesto abogado Reynoso. Me hago cargo absolutamente de lo que estoy diciendo, ofreceré testimonio de personas que dan cuenta de lo que estoy diciendo. Todo esto es un verdadero circo de la cual el Fiscal en una absoluta irracionalidad, falta de manejo de evidencia de cargo, lo cual a todas luces demuestra, la ineficacia y el daño inconmensurable a mi persona que está ocasionando. No voy a parar hasta las últimas consecuencias porque esta sociedad se tiene que acabar”.

Tras esa declaración, el fiscal Reynoso pidió la palabra al juez Contreras y sumó: “Conforme a la gravedad de las manifestaciones realizadas por el imputado, solicito al señor Juez se extraigan las copias pertinentes y sean remitidas al agente fiscal correspondiente a los fines de que inicie investigación con respecto a la supuesta sociedad de este Magistrado con el abogado Jorge Bracamonte. Asimismo, se ordene que el imputado ofrezca a este Juzgado toda la prueba que dice tener con respecto a este hecho de tamaña gravedad”.

Sin embargo, Reynoso fue interrumpido por el mismo Morales, quien dijo que “una vez más el Ministerio Público pone de manifiesto el absoluto desconocimiento del derecho, lo cual a todas luces sea catapultado el Poder Judicial, porque jamás un magistrado puede ordenar a un imputado que ofrezca prueba”. Tras estos dichos, todos esperaron a que el imputado radique la denuncia, pero hasta el momento no fue así.

Fueron las declaraciones de la esposa del imputado a través de las redes sociales, las que originaron una investigación de oficio por parte de la Justicia Federal. Aunque se desconoce qué fue lo que dijo frente al Juez Federal durante su declaración del jueves, ante la prensa la mujer habló de una supuesta mafia y connivencia política que apuntarían contra su esposo por no ser obsecuente ni funcional a los “intereses de diferentes sectores”.

Testimonio

Por otra parte, Morales fue llamado a declarar ayer en el marco de su denuncia por las supuestas amenazas que le habría proferido Reynoso. “Ratifiqué cada una de los términos. Me constituiré en querellante particular en la causa y no pararé hasta las últimas consecuencias, sobre todo ya no hablaré más porque voy a hablar desde el expediente”, dijo con énfasis.

“Agallas es lo que me sobran. Estoy con la frente alta. Lo único que lamento es el sufrimiento de mi familia, de mis hijos y de mi señora”, dijo. Cargó además contra el presidente del Colegio de Abogados, Alexis Russo: “Hoy vi declaraciones del Colegio de Abogados, es preocupante por donde se lo mire. Parece que acá no se están respetando ni las garantías judiciales ni los derechos. No tengo nada en contra de él, me parece que es muy joven aún. Debería consensuar y estudiar, por Dios”, dijo haciendo referencia a que Russo adelantó que el Tribunal de Disciplina de la institución que él preside intervendría de oficio .

