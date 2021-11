Votar con un DNI no binario

Shanik Lucián Sosa Battisti votó por primera vez en una elección general en la ciudad de Ushuaia, después de haber recibido en julio de este año, de manos del presidente Alberto Fernández, su documento que consigna su identidad no binaria. "Sentía un malestar cuando me nombraban por un nombre que no me identifica. Ahora siento un orgullo muy particular, es como una victoria personal y también colectiva", dijo a Télam.



Télam