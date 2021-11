Desde hace varios años que Argentina tiene un problema estructural muy importante que es la inflación. Es algo que complica a todos por igual en lo que respecta a precios y costo de vida, y por consiguiente, al poder adquisitivo. Con una inflación en el país que en septiembre alcanzó un 3,5%, se espera así que para finales de año, se llegue a un incremento del costo de vida en aproximadamente un 52%, algo que preocupa a muchos, pero que también plantea un importante desafío de cara al 2022.

La búsqueda de protección: algunas de las primeras opciones

Los ahorristas que cuentan con dinero y prefieren las alternativas más conservadoras, en una de las primeras cosas en que pueden pensar es en los plazos fijos. Más específicamente, uno de los instrumentos más solicitados en los últimos tiempos fueron aquellos que se ajustan por UVA, debido a que estos tienen una tasa fija que es realmente mínima, pero el componente principal es una tasa variable que se va actualizando acorde al índice de precios al consumidor.

Por otro lado, algo también conservador, está la opción de la adquisición de dólares, la divisa estadounidense, que históricamente fue un resguardo de valor para miles de argentinos. Si se toman como referencia los primeros nueve meses del año, se puede ver que el dólar que es libre (también denominado “blue” subió un estimado de un 12%, mientras que el el oficial lo hizo aproximadamente un 17,9%, todo esto frente la inflación que en ese mismo período fue del 37%.

Variantes menos conocidas pero efectivas: títulos y bonos

Claro que a la hora de invertir y ahorrar , muchos no piensan como primera posibilidad adquirir títulos y bonos, que son instrumentos que parecen no ser para todos (algo que no es así en la realidad). Con respecto a los primeros, los especialistas aconsejan que una buena elección puede ser adquirir títulos que se encuentren directamente relacionados con el dólar mayorista, también más conocido como el dólar linked. Recomiendan a los inversores que principalmente se vuelquen a títulos públicos o deuda de empresas que estén ligados a ese dólar.

También una oportunidad no tan conocida, pero que realmente es fácil de acceder, es a los bonos públicos del propio Estado argentino. Si la inflación sigue en aumento y no se logra controlar, los bonos que van a ser más convenientes serán los que se ajustan por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que básicamente se actualizan al ritmo de la inflación. Algunos ejemplos concretos de estos bonos pueden ser los ‘Lecer 2T2022′ o los ‘TX2′.

Fondos comunes de inversión: constante crecimiento

Quienes ya realizaron plazos fijos, por ejemplo, y están en la búsqueda de un siguiente paso en lo que respecta a inversiones, por la facilidad que se puede ingresar a ellos, ven con buenos ojos los fondos comunes de inversión. Antes que nada, estos instrumentos son muy elegidos porque tienen muchos beneficios tales como liquidez inmediata (a lo sumo en plazos máximos de 72 horas según cuál se elija), posibilidad de invertir en pesos desde montos muy bajos, poder operar 100% mediante homebanking o brokers, diversificar de manera directa según el riesgo que se quiera correr, entre muchos otros.

Los fondos comunes de inversión que generalmente se ofrecen pueden ser tanto en pesos como en dólares. En cuanto al tipo de renta que pueden brindar está la que es de renta fija, con ganancia prácticamente asegurada y poca volatilidad; los de renta variable, que son más volátiles pero hay más rentabilidad; y luego los que son de renta mixta que conjuga instrumentos de las dos alternativas antes mencionadas.

Elecciones de medio término: turbulencias difíciles de resistir

En los últimos meses, desde el Gobierno hubo un aumento del gasto público para brindar mayor asistencia a los hogares más necesitados, eso conlleva a que haya un mayor desequilibrio fiscal. Se inyectó dinero en los bolsillos de millones de argentinos, pero eso no vino acompañado de una mayor demanda de pesos, por lo que dicha emisión provoca inflación.

Si bien el Gobierno está tratando de implementar numerosos controles de precios , con muchas opiniones a favor (inclusive de empresarios), y otras en contra, los especialistas sostienen que no se debe pensar tanto en los problemas actuales, sino que en los que van a venir después de ocurridas las elecciones, debido a que muchos de ellos en estos días fueron postergados, sin atenderse de fondo.

Reestructuración de deuda: uno de los temas claves

Para poder lograr ese equilibrio en las cuentas de la Nación, una de las negociaciones que está encarando también el Gobierno es con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a los fines de llegar a un acuerdo acorde a las posibilidades del país, para comenzar el pago de la deuda que se mantiene con dicha entidad.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra trabajando para pactar el pago de cerca de USD 43.100 millones de deuda que fue tomada años anteriores. Pero claro, llegar a eso conlleva una serie de medidas integrales, que de cumplirse y efectuar el pago, Argentina tendría buenas expectativas en el mediano plazo, con un mayor acceso a divisas.



De manera constante están los inversores buscando cuáles son las mejores posibilidades que tienen para hacer rendir su dinero frente a este inconveniente que es la inflación, algo que no parece sencillo de resolver al menos en el corto plazo. Se espera que en el 2022, con un crecimiento continuo de la industria, la construcción y el comercio, el PBI pueda encontrarse en alza. Aunque claro, eso también va a depender de lo que ocurra con la cotización del dólar y las distintas políticas que se puedan tomar por parte de las autoridades gubernamentales.