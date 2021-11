El sábado 20 de noviembre, no solo se cumplen 176 años del día en que la Confederación Argentina defendió con coraje y patriotismo su soberanía frente a la despiadada invasión anglo-francesa de 1845. Además cumple años León Gieco que, claro, algo por la soberanía y por la independencia cultural también hizo. Y cumple 70, que no es poco. Por ambos aniversarios, tal fecha no puede quedar como una más. Más allá del feriado que le cabe con todas las de la ley a la primera, la segunda se teñirá de música con dos fechas gieconianas para alquilar balcones. Una será el mismo sábado a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner –otro que algo hizo por la libertad--, y su continuación, el domingo 21, en Tecnopolis.

Los músicos que celebrarán el cumpleaños

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el mismo CCK, en el primer festejo --cuyo nombre es “León Cumple”-- estarán presentes Víctor Heredia, Ricardo Mollo, Juan Carlos Baglietto, Teresa Parodi, Raúl Porchetto, Javier Malosetti, Ligia Piro, Lisandro Aristimuño, Eruca Sativa, Los Tipitos, Andrés Giménez, Liliana Vitale, Bruno Arias, Mavi Díaz, Barbarita Palacios, Nadia Larcher, Andrés Beeuwsaert, BB Asul, Nico Bereciartua, Luis Gurevich, Diego Smolovich, Joana Gieco, Gustavo Santaolalla y Abel Pintos, quienes se sumarán a una banda dirigida por Lito Vitale, Mex Urtizberea y Mikki Lusardi, bajo el propósito de repasar junto al cumpleañero los momentos más importantes de su trayectoria.

El concierto en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) se transmitirá en vivo por la TV Pública, por Radio Nacional y sus 49 emisoras de todo el país; por Nacional Rock y Nacional Folklórica; por la plataforma Cont.ar, por la web de la Agencia Télam, y por los canales de Facebook y de YouTube del CCK. En tanto, para el encuentro del domingo –Tecnopolis, General Paz y Buenos Aires—están confirmadas las presencias de Liliana Herrero, Nahuel Pennisi, Hilda Lizarazu, Leo García, Manu Sija, Julia Zenko, Miss Bolivia, Claudia Puyó, Paula Maffía, Juan Subirá y Dani Suárez (ambos de la Bersuit), y Yamila Cafrune, entre otros, y otras.

El repertorio del festejo

El repertorio, repartido entre los dos días y los casi cuarenta aristas mencionados, tiene como temas emblema “Hombres de Hierro”, “La colina de la vida”, “Canción del silencio”, “Todos los caballos blancos”, “Cachito, campeón de Corrientes”, “La navidad de Luis”, “Pensar en nada”, “Canto en la rama”, “Todos los días un poco”, “Del mismo barro”, “Río y mar”, “Cinco siglos igual”, “Encuentros”, “La memoria”, “El país de la libertad”, “El desembarco”, “La cultura es la sonrisa”, “Sólo le pido a Dios”, “Si ves a mi padre” y “El ángel de la bicicleta”.

Temas clave, al cabo, de los cuarenta discos que el santafesino Raúl Alberto Antonio Gieco editó en cincuenta años de trayectoria. Cinco décadas de hacer durante las cuales además publicó un libro (Crónica de un sueño), hizo un gran documental (Mundo Alas); recibió varios premios Gardel, además de ser distinguido con el Pañuelo Blanco de Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, gracias a su tenaz compromiso con la causa de los Derechos Humanos, y su labor con Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Greenpeace y la organización Campesinos sin tierra

Gieco cuenta también con el extraordinario logro de haber compuesto para el mundo “Solo le pido a Dios”, canción traducida a casi todos los idiomas, e interpretada por artistas de diferentes latitudes, estilos y géneros como Bono, Joan Manuel Serrat, Joan Baez, Mercedes Sosa, Bruce Springsteen y David Byrne. El tema fue elegido también por el Papa Juan Pablo II como una de las cinco canciones que se cantaron en la celebración del Jubileo 2000; y años después otro Papa –Francisco-- la propuso para ser incluida en la película El Papa Francisco: Un Hombre de Palabra, de Wim Wenders.

Entre otros grandes pasajes de su vida artística, el compositor, guitarrista, cantor y armoniquista rosquinense fue parte del concierto de “Amnesty Internacional” en el cierre de la gira mundial “Derechos Humanos Ya!”, realizado en River Plate en 1988 junto a figuras de la talla Peter Gabriel, Sting, Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Youssou N'Dour y Charly García. También compartió escenarios con Bob Dylan, Metallica, Joan Baez, Bono y Roger Waters en sus respectivas visitas a Buenos Aires.

Todo lo hecho, al cabo, está plasmado en cinco calles que llevan su nombre, una avenida, y una escuela, tres bibliotecas populares. Pero, sobre todo, plasmado en el alma del pueblo.

Cómo conseguir las entradas

La entrada es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar por internet en el sitio https://cck.gob.ar/events/leon-cumple/ desde el miércoles 17 de noviembre a las 12. Todas las personas que asistan deben estar previamente registradas (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). No se podrá realizar reserva de entradas en el lugar.

Cada reserva corresponde a una única entrada; con su DNI, cada usuarix podrá realizar hasta dos reservas por actividad, una para sí y otra para un/x acompañante, y hasta dos horas antes del horario de apertura del Centro Cultural, según la disponibilidad visible en el sistema.

Una vez completado el formulario se enviará un correo que sirve como confirmación de la entrada. Cuando el cupo para la actividad esté lleno quedará deshabilitada la opción de completar el formulario.