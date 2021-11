Uno de los espacios más queridos por las y los catamarqueños, símbolo identitario y orgullo de la provincia, está atravesando un momento crítico: “Brunello (Roberto Brunello Ministro de Cultura y Turismo) tiene ideas maravillosas para la fábrica, pero parece que ni a él lo escuchan”, dijo la referente gremial de los 50 trabajadores del organismo, Daniela Caliva.



Y es que los trabajadores de la Fábrica de Alfombras Catamarca continúan reclamando condiciones edilicias dignas para trabajar, en una demanda que lleva años.

Hace cinco años que la Fábrica se trasladó al Predio Ferial y el reclamo es el mismo: “Debemos ser el único organismo del Estado que se moviliza y exige condiciones laborales, no estamos pidiendo aumento, estamos pidiendo un edificio al que no se le vuelen las chapas cada vez que corre viento, que no se llueva todo, que tengamos agua potable y que nos den materiales para trabajar”, dijo la referente gremial.

En la jornada de ayer, convocados por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), se realizó una movilización en las instalaciones de la Fábrica para visibilizar el reclamo que hasta el momento sigue sin solución.

El organismo, que depende del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, viene realizando diferentes presentaciones. “Con nosotros habló el ministro Roberto Brunello, quien tiene ideas maravillosas para la fábrica, nos contó todo lo que tienen previsto, es más, la semana pasada le presentamos la nota comunicando el reclamo de estas semana, pero parece que a él tampoco lo escuchan”, explicó Caliva.

En el sentido, los 50 trabajadores que conforman la planta operativa del organismo advirtieron que los reclamos continuarán en tanto y en cuanto no encuentren solución. “Por WhatsApp nos comunicaron el lunes que no nos presentemos a trabajar porque el martes, día que estaba convocada la movilización, empezaban a hacer los arreglos. Nosotros vinimos lo mismo a reclamar, y justamente nadie fue a hacer los trabajos que pedimos. Esta no es la primera vez: estuvimos tres semanas sin trabajar porque ya iniciaban las obras, y después nada”.

Se esperaba que el ministerio de Infraestructura y Obras Civiles a cargo de Eduardo Niederle interviniera las instalaciones. Caliva explicó que “todos están al tanto de la situación del Predio Ferial, porque nosotros somos los que estamos reclamando, pero esta situación es común para todos los trabajadores del Ministerio”.

En un principio, el objetivo de trasladar las instalaciones de la Fábrica de Alfombras y el resto de los organismos de Cultura y de Turismo, fue el de generar un Polo Turístico y Cultural en el Predio Ferial.

“Nosotros estamos en bocas nacionales e internacionales por nuestro trabajo, la pintan tan bonito para afuera, pero la Fábrica tiene otra realidad, no podemos conseguir material para poder trabajar, no nos queremos quedar en la casa. Es increíble que después de tanto reclamar nadie nos escuche”, lamentaron.

