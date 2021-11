El intendente de Pinamar, Martín Yeza, se presentó a la declaración indagatoria por la causa que investiga el uso indebido o robo de 55 tarjetas del Programa Alimentar, que fueron emitidas para ciudadanos de ese partido de la costa bonaerense. Yeza negó haber tenido participación en los hechos y argumentó que escapa a sus posibilidades el control de la entrega de las tarjetas, cuando existen 50 áreas por debajo del cargo de jefe comunal.

La citación fue hecha por el juez federal interino de Dolores, Martín Bava --quien también investiga al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje a las familias de las víctimas del ARA San Juan--, y Yeza se presentó este mediodía a través de teleconferencia. En la previa, el jefe comunal había logrado que le cambiaran la fecha en más de una oportunidad e intentó sacar de la causa al juez Bava, algo que fue desestimado la Cámara Federal de Mar del Plata. Una estrategia como la que ahora intenta Macri.

Yeza sostuvo que por el hecho se abrieron investigaciones administrativas e indicó que hay denuncias penales en curso. En ese sentido, según pudo reconstruir la agencia Télam, el intendente buscó despegarse políticamente de Nora Ponce, la funcionaria municipal que estaba a cargo de la distribución de las tarjetas Alimentar y ya se encuentra procesada.

La investigación busca resolver el supuesto desvío de 2 millones de pesos, que debieron haber sido utilizados por los verdaderos destinatarios de unas 55 tarjetas del programa promovido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero que se detectó fueron utilizados por otras personas.

Entre los procesados de la causa está también el funcionario municipal en uso de licencia, Javier Tumas (Desarrollo Social), y otras 4 personas acusadas de haber sido quienes usaron las tarjetas.



Durante su descargo, el jefe municipal explicó que el organigrama del municipio incluye más de 50 áreas por debajo del intendente, por lo que resaltó lo inconveniente de suponer que cada intendente se ocupa del control directo de la distribución.

Una indagatoria anticipada por redes sociales

Cuando lo llamaron a indagatoria en octubre, Yeza realizó un descargo en las redes sociales con una carta abierta a los vecinos de Pinamar donde aseguró que se trató de un delito cometido por "una empleada municipal y otros delincuentes" y sostuvo que los responsables ya estaban presos.

En aquella carta, el intendente describió su citación como parte de una persecusión política: "Al reciente procesamiento del exsecretario de Desarrollo Social en nuestra ciudad (en condiciones muy pocos claras y que ya fue apelado en Cámara de Apelaciones) se sumó en las últimas horas y sin ningún fundamento mi convocatoria a indagatoria".

"Voy a presentarme a la Justicia como cualquier vecino más, porque no tengo nada que esconder, aunque me estén citando sin fundamentos legales y sin decirme de qué me acusan", sentenció, aunque luego presentaría la recusación contra el juez.