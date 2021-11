Unas 400 personas, entre expositores y oradores, se inscribieron en la audiencia pública que se hará entre el viernes 19 y el martes 23 de noviembre en la Legislatura porteña por los convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios.



Según informaron fuentes parlamentarias, serán diez los expositores, entre funcionarios del Gobierno porteño y miembros de las Juntas Comunales; y 383 los vecinos y las vecinas, entre lo que se incluyen representantes de asociaciones civiles, que quedaron autorizados a participar de la audiencia que comenzará el viernes a las 13 en la Legislatura, con la modalidad virtual.



La audiencia tiene la finalidad escuchar la opinión de la ciudadanía respecto de la ley que ya cuenta con una primera sanción de la Legislatura y que avala once convenios urbanísticos alcanzados por la administración porteña con desarrolladoras inmobiliarias para ampliar la capacidad constructiva y la altura de futuras edificaciones en los terrenos comprendidos en los acuerdos.



El paquete de convenios, no obstante, requiere de una segunda sanción legislativa dado que se encuadran en las normas denominadas "de doble lectura", las que contemplan un proceso que, a su vez, incluye la realización de la audiencia pública antes del nuevo debate en el recinto.



Una de las torres se construirá en Campichuelo 644, del barrio de Caballito, en una parcela de 2.135 metros cuadrados donde funcionaba un centro médico privado.



También se planea levantar una torre en Amenábar 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliú, en el barrio de Colegiales, sobre una parcela de casi 600 metros cuadrados; en este caso, el nuevo edificio alcanzará los 53,8 metros de altura.



Otro proyecto es el de la calle Lafinur 3126, en Palermo, en un predio de 1.590 metros cuadrados donde actualmente hay una casa abandonada de planta baja y un solo piso, y la nueva torre será de 60 metros de altura.



Otro edificio, en este caso de 51 metros de altura, se construirá en avenida Del Libertador 5723, esquina La Pampa, del barrio de Belgrano, en un terreno de 1.558 metros cuadrados donde funcionó un complejo de canchas de fútbol.



En Arcos 1865, también Belgrano, en una parcela de 700 metros cuadrados, se prevé levantar una torre de 71 metros.



Por otro lado, en el barrio de Núñez, sobre la calle Arcos al 3631, esquina Crisólogo Larralde, se construirá una torre de 65 metros, en un predio de 1.491 metros cuadrados, donde hay un edificio de oficinas de un solo piso.



En el barrio de San Cristóbal, en un terreno ubicado en la avenida San Juan al 2502, esquina Alberti, donde hay una construcción baja abandonada, se proyecta una torre vidriada de 74 metros de altura.



En la avenida Corrientes 5761, en Villa Crespo, sobre una parcela de 1.071 metros cuadrados, que es actualmente un terreno baldío, se construirá un edificio de 72 metros.



En la calle 11 de Septiembre 1535, en Belgrano, en un terreno de 882 metros cuadrados, donde hay un inmueble catalogado como histórico con "protección especial cautelar", se conservará su fachada para levantar detrás de ella una torre de 53 metros.



En el barrio de Almagro, sobre la avenida Corrientes 3410, esquina Gallo, en una parcela de 1.200 metros cuadrados donde hay un inmueble de planta baja y un piso, se construirá una torre de 73 metros de altura.



Y en la esquina de Díaz Vélez y Virasoro, del barrio de Caballito, sobre un predio de 616 metros cuadrados en el que hay una casa abandonada, se levantará un edificio de 53 metros de altura.