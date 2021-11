El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, anunció este jueves que los certificados de vacunación contra el coronavirus caducarán a los siete meses de su emisión para las personas mayores de 60 años que no hayan recibido la tercera dosis.

"La ciencia nos advierte que con el tiempo las defensas de nuestro cuerpo decaen. Por tanto, la dosis de refuerzo se vuelve decisiva", explicó en un mensaje televisado.



Mitsotakis adelantó que le propondrá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que siga el ejemplo griego y que el Certificado Europeo Digital renueve su validez de manera semestral solo si incluye la tercera dosis.

De esta forma, señaló Mitsotakis, se evitará cualquier posible "grieta" que perturbe el muro de inmunidad que se está construyendo en el continente.

Hasta la fecha, Grecia cuenta con el 61 % de la población vacunada con la pauta completa. Con estas nuevas medidas, el Gobierno se propone acelerar la campaña de inmunización, para sumar a quienes no se inocularon e incentivar a quienes deben recibir un refuerzo.



Nuevas restricciones

El primer ministro griego también comunicó que a partir del próximo lunes las personas no vacunadas no solo no podrán entrar a bares, cafeterías y restaurantes cerrados, sino que tampoco podrán hacerlo a cines, teatros, museos y gimnasios.

En las iglesias, en tanto, habrá que presentar una prueba negativa para poder entrar, quedando como únicas excepciones de acceso libre las farmacias y los lugares para comprar alimentos.

Además, en ámbito laboral público y privado se flexibilizará el horario de entrada para evitar aglomeraciones, sobre todo en los medios de transporte.

Coronavirus en Grecia

Grecia registró, en las últimas 24 horas, 7317 nuevos casos y 63 fallecimientos por coronavirus, según los datos de la Organización Nacional de Salud Pública (EODY). Desde el comienzo de la pandemia, el país suma un total de 861.117 contagios y 17.075 muertes.

El incremento de casos registrado en las últimas semanas viene aumentando la presión en los hospitales, que tienen el 80% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas.



Ante ese escenario, el gobierno ordenó el reclutamiento forzoso de médicos y médicas del sector privado para reforzar las unidades de covid en la sanidad pública, especialmente en aquellas regiones más comprometidas, Grecia central y septentrional.