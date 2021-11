Juan Sebastián Verón opinó que ve "bien" al seleccionado argentino y comparó este momento de Lionel Messi con la etapa de Alejandro Sabella: "Esas Eliminatorias y el Mundial lo encontraron muy a gusto, con un rendimiento muy parejo, es una etapa parecida a ésta, pero el haber ganado la Copa América le sacó un peso de encima".

"Yo lo conozco (a Messi), es muy ganador; tengo una muy buena relación, compartimos momentos en la Selección", afirmó en el programa F90 de ESPN, y añadió: "Para él no fue fácil vivir el post-Maradona. Todo el tiempo se lo comparaba y eso tal vez le hacía mal", agregó el vicepresidente de Estudiantes de La Plata.



Sobre haber ganado la Copa América, remarcó: "No lo hablé con él todavía, pero estoy seguro que se sacó una mochila enorme. Lástima que lo agarra en su última etapa. Ojalá pueda ser un final con algo más importante".



La Selección, según la "Brujita"

Verón también analizó a la Selección que dirige Lionel Scaloni y expresó: "La veo muy bien dentro y fuera de la cancha. Se viene un año largo y ojalá pueda mantener el ritmo, el nivel competitivo de cara al Mundial, pero se nota un grupo consolidado".



"Será un Mundial distinto, porque llegará en la mitad de una temporada de competencia y no en el final, donde casi todos llegan agotados de tantos partidos. Es una lástima no poder medirse con los europeos, hay tantas competencias que no hay fechas", lamentó.



El fútbol local

Más adelante, Verón analizó el fútbol argentino y afirmó: "Es imposible jugar un torneo con tantos equipos. Se hace difícil desde lo económico y desde la competencia en sí".



La "Brujita" reconoció que Marcelo Gallardo "es el mejor técnico del país, sin dudas; tiene un gran nivel de conducción y creo que además lo ayudó la capacidad y personalidad del jugador que entendió siempre el juego".



También se refirió a la relación con Marcos Rojo y subrayó: "No me enojé con él porque eligió ir a Boca, para nada, son decisiones que hay que tomar, y él la tomó. Cada uno busca escribir su propia historia".



Por último habló sobre su relación con el hincha argentino: "Yo jugué poco en el país, salvo en mi última etapa cuando regresé, ya de grande. Me criticaron mucho por el Mundial 2002 sin saber muchas cosas, pero fue así y ya está. Yo me siento respetado, no sé si querido, pero respetado seguro".



Su vínculo con Maradona

"Diego siempre iba por más, él buscaba la respuesta mía cuando era técnico de Gimnasia. Cuando la cámara estaba prendida él era una cosa, y cuando se apagaba era otra. Sé que todo hubiera sido de otra manera si charlábamos de nuevo, porque se hubiese acordado de lo que compartimos", admitió con relación a Maradona, con quien protagonizó varias peleas.



"Me hubiera gustado tener otra charla con Diego, la quise tener y fue difícil. En el medio me recomendaron no buscarlo, porque me dijeron que ya no era él. Es difícil hablar porque no habrá respuesta del otro lado", reconoció el ex volante, y abundó: "Yo sé bien la relación que tuvimos, sé lo que hice cuando compartimos la Selección", apuntó el ex dirigido por Maradona en Sudáfrica 2010 y compañero de equipo en Boca.



Maradona tomó como traición que Verón no lo saliera a apoyar después del Mundial 2010 cuando quedaron afuera con Alemania en cuartos de final, ya que el DT lo devolvió al seleccionado y lo "bancó" cuando el público resistía al entonces jugador.



"Maradona es contradictorio. Primero me pidió que fuera el Xavi del equipo y después no jugué. Ya está, no hubo ninguna pelea", tiró el propio Verón en los años previos a un partido por La Paz jugado en el estadio Olímpico de Roma en 2016. "Yo te digo las cosas en la cara, boludo", le lanzó el ídolo fallecido hace un año. El contexto se dio después de que Maradona trató de saludarlo de buena manera, y Verón se mostró frío y distante.

Entre el odio y el amor

Y por eso este jueves Verón recordó: "Tuve una relación particular con Diego, entre el odio y el amor. Cuando era chico me levantaba a ver al Napoli de Diego y jugar por primera vez al San Paolo, con todo lo que representó, fue increíble".



"Me acuerdo que hablamos después del primer partido en Sudáfrica, los dos sabemos lo que charlamos", detalló el ahora directivo y con gran pasado en el fútbol europeo, para concluir: "Es una lástima no tenerlo, realmente. Lo tendrían que haberlo cuidado más de lo que se lo cuidó".