En medio de la conmoción por el asesinato de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado en Barracas por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores porteños del Frente de Todos y la Izquierda expresaron su repudio a un nuevo episodio de violencia institucional del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y presentaron pedidos de interpelación al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

“Hoy desde el bloque del Frente de Todos solicitamos la interpelación de Marcelo D’Alessandro por el asesinato de Lucas Gonzalez en Barracas”, anunció el legislador Juan Manuel Valdés, junto con una imagen del texto que solicita la citación al ministro “a fines de que informe sobre las circunstancias, responsabilidades, acciones u omisiones incurridas por la Policía de la Ciudad en los hechos que tuvieron lugar el miércoles 17 de noviembre”.

Los legisladores señalaron que el crimen constituye “un claro caso de violencia institucional que no puede abordarse de manera aislada sino que se da en el marco de una política de Seguridad en el que la Policía de la Ciudad lleva adelante tareas de civil que favorecen la recurrencia de este tipo de hechos”. En ese sentido, solicitaron también un informe sobre los casos de violencia institucional que involucran a la fuerza policial porteña desde el 10 de diciembre del 2019.

“La conferencia de prensa que dio ayer el Ministro de Justicia y Seguridad porteño dejó más dudas que certezas”, continuó Valdés, y detalló una serie de cuestiones que desean saber durante la interpelación: “¿Cuál fue la cronología de los hechos? ¿Quiénes son los policías involucrados? ¿Por qué actuaban de civil y en un auto sin identificación? ¿Cuál era el trabajo que estaban haciendo en la zona? ¿Había un pedido de la Justicia para hacer una investigación en el lugar?”, enumeró. “Necesitamos saber quién permite que agentes públicos operen en la ilegalidad y cómo piensan poner fin a la violencia institucional”, concluyó.

En la misma línea, se expresó la legisladora e integrante de la comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Claudia Neira, en diálogo con la AM750: “Es un caso donde la policía vulneró absolutamente todas las normas”, expresó: “¿Qué estaban haciendo de civil, con un auto civil, persiguiendo pibes? ¿Esto es un hecho aislado o es una dinámica que tiene la Policía de la Ciudad avalada por no sé quién de hacer procedimientos de civil en determinados barrios con autos que no solo de la policía?".

“Hay un delito flagrante por parte de la Policía en un contexto donde no es un hecho aislado, que es lo que nos preocupa en la Legislatura”, explicó Neira sobre el motivo que llevó a los legisladores del Frente de Todos a presentar en bloque el pedido de interpelación, que busca también “esclarecer las responsabilidades políticas de este accionar policial”. “Por lo menos hay responsabilidad política del Ministerio de Seguridad y Justicia y del jefe de la Policía”, señaló. Además, sostuvo que “estamos siempre hablando de la falta de formación, pero no me parece que sea el caso: esos señores son un poquito más expertos y tiene algunos antecedentes que habrá que estudiar”, indicó Neira.

“Necesitamos saber quién permite que las fuerzas de seguridad de la Ciudad operen de civil, cuántos policías están con esas directivas, en qué zonas y con qué automóviles se llevan adelante en clara violación de las normas vigentes”, coincidió su compañero de bancada, Matías Barroetaveña. Y sostuvo que “cuando los discursos de odio avanzan, las consecuencias inmediatas son balas para les más vulnerables”. En la misma línea, se expresó la diputada porteña Lorena Pokoik, al considerar que “el gatillo fácil no debe ser la regla de ningún gobierno democrático, y mucho menos ser defendido por quienes dicen representar al pueblo”.

El pedido de interpelación por parte de la Izquierda fue presentado por la legisladora del Frente de Izquierda, Amanda Martín, quién solicitó la convocatoria para el jueves 25 de noviembre. “Presentamos repudio e interpelación al ministro de seguridad”, anunció y cuestionó: “¿Qué hacen policías de civil baleando pibes?”, resaltando los 121 casos de abuso y gatillo fácil que acumula la Policía de la Ciudad en sus cinco años de existencia.

“El gobierno de la Ciudad debe responder por qué hay policías circulando en autos sin identificación, si eso responde a una política del Ministerio de Seguridad y que órdenes tienen los policías”, señaló la legisladora. En los fundamentos del texto presentado agrega que "la versión policial es que hubo un 'enfrentamiento', pero advirtió que ese argumento "cae por su propio peso" porque "los chicos estaban desarmados, aunque la policía de Larreta dice haber encontrado un arma de juguete en el auto en el que estaban".