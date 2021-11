El guitarrista, cantante y compositor Leo Zanco presentará junto a su banda los temas de su reciente disco "A Gentleman (Most of the time)", que aborda su habitual repertorio de blues. Además, reversionará las canciones de su anterior disco "Life, Love & Shuffle" y clásicos del blues y el rock internacional. (Hoy, a las 21 hs, en Beatmemo Pub)