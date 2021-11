El actor Kevin Spacey fue despedido de su papel protagónico en el éxito de Netflix House of Cards en 2017 en medio de acusaciones de abuso sexual y mala conducta. A partir de entonces, comenzó un litigio judicial con los productores por “incumplimiento de contrato”, que culminó recientemente cuando un árbitro de justicia de los Estados Unidos dictaminó que el actor violó su contrato con la productora del programa MRC, por lo que deberá pagar una suma de USD 31 millones de dólares.

Según reportó el Wall Street Journal este lunes, la productora tendrá que ser compensada con la suma de 19.5 millones por daños y 1.4 millones en honorarios de abogados y costos.

El fallo de la Justicia había sido expedido en octubre de 2020, pero Spacey apeló la decisión y a principios de este mes fue denegada su petición. Es por eso que la noticia se hizo pública recientemente.

En su reclamo ante la Justicia, MRC dijo que tuvo que descartar los dos primeros episodios que estaba filmando que presentaban a Spacey y reescribir toda la temporada, lo que agregó costos significativos al programa.

Asimismo, precisó que se vio obligada a reducir la cantidad de episodios que había comprometido con Netflix, de trece a ocho, o no habría podido cumplir en sus plazos con el servicio de streaming. Y eso, a su vez, redujo en gran medida los ingresos por tarifas de licencia que la compañía esperaba de Netflix.

Tras difundirse el fallo, la productora expresó mediante un comunicado: “La seguridad de nuestros empleados, escenarios y entornos de trabajo es de suma importancia para MCR y por eso nos propusimos impulsar la rendición de cuentas”,

Denuncia por abuso sexual

Spacey fue apartado de la exitosa serie en 2017, cuando surgieron las denuncias de acoso sexual: una veintena de jóvenes que lo acusaron de cometer múltiples abusos en el teatro de Londres, Old Vic, entre 1995 y 2013.

A raíz de este hecho, Netflix anunció que no trabajaría más con Spacey y MCR lo suspendió del programa.

En 2019, la productora comenzó la querella legal cuando presentó una demanda por incumplimiento de contrato. A lo que Spacey respondió con una contrademanda, alegando que se le debía dinero después de que lo sacaron de la serie.

Finalmente, el litigio llegó a su fin con un fallo en contra del actor que deberá pagar una multa millonaria.

Desde que fue despedido de House of Cards, Spacey trabajó en The Man Who Drew God, una película italiana sobre un artista ciego que es acusado injustamente de abusar sexualmente de un niño, y el año pasado lanzó una serie de extraños videos navideños, bajo el título 1-800 XMAS.