El Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) presentó Ojos de Videotape, una revista digital dedicada al arte y la cultura de título inspuirado en Charly García, con foco en el cine, lo audiovisual y los debates universitarios en Argentina y América Latina. La publicación reúne más de cuarenta textos entre presentaciones, artículos, ensayos, entrevistas, testimonios y reseñas. La revista se encuentra disponible en el sitio audiovisualesuna.ar.