A poco de perder estado parlamentario, desde la Multisectorial Humedales reclamaron que el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales se trate en sesiones extraordinarias. La organización ambientalista envió hace unos días una carta al presidente Alberto Fernández para solicitarle una "demostración de apoyo concreta" al proyecto y que incluya su tratamiento. Para la Multisectorial, que la iniciativa se caiga representa "un escenario inconcebible a la luz de la destrucción de más del 40% del Delta del Paraná en menos de dos años. Destrucción que es consecuencia directa de un modelo extractivista altamente contaminante, un modelo carente de consenso social y con consecuencias socioambientales inestimables". En el marco de este pedido, anunciaron un gran festival que se realizará el próximo sábado en el Monumento.

Faltan pocos días para que el proyecto de Ley de Humedales pierda estado parlamentario por tercera vez. En noviembre del año pasado, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja debatió los 15 proyectos existentes y consensuó un documento único que fue girado a tres comisiones (Agricultura y Ganadería, Intereses marítimos, Presupuesto y Hacienda) que desde entonces la tiene cajoneada.

Desde hace varios meses, la Multisectorial junto a otras organizaciones ambientalistas reclaman que se convoque a un plenario de las tres comisiones. La decisión de extender las sesiones ordinarias -que finalizaban el 30 de noviembre- al 31 de diciembre ofrece una chance más para que el resto de las comisiones lo trate y avance con una media sanción. Caso contrario, la organización ambientalista pidió al Ejecutivo que la incluya el año próximo en sesiones extraordinarias.

"No hay ley porque afecta intereses del sector agroganadero, forestal, minero e inmobiliario. No hay ley porque no hay apoyo del Ejecutivo nacional", apuntaron desde la Multisectorial, el colectivo que con sus movidas, como la remada histórica realizada en agosto desde Rosario hasta el Congreso de la Nación, se puso al frente del reclamo para su tratamiento.

En la carta enviada al presidente Fernández el pasado 12 de noviembre, de la que todavía no tuvieron una respuesta, indicaron a modo de presentación: "Somos ciudadanos de Rosario y alrededores que trabajamos sin pausa en pos de la preservación íntegra de nuestros ambientes y combatiendo la actual crisis climática, asegurando así un futuro posible a las generaciones por venir".

"Estamos convencidos de que la participación activa de la ciudadanía en la vida democrática y una clase política enriquecida, capaz de priorizar la justicia socioambiental por sobre cualquier otro compromiso, son la base de una transformación social que ya está en marcha. Demás estaría enfatizar, una vez más, cada uno de los servicios, bienes y valores que ligan la calidad de vida humana con las extensas áreas de humedal que cubren nuestros territorios", agregaron.

Desde la Multisectorial plantearon al presidente Fernández "que los ecosistemas no son un mero instrumento al servicio del desarrollo humano y que la naturaleza (donde se realiza y reproduce la vida) tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia". y destacaron que "son múltiples los derechos humanos de rango constitucional que dependen de la conservación de los ambientes de humedal: el derecho a la vida, a la salud física y psíquica, al alimento, al agua y aire limpios e incluso el derecho a la identidad de los pueblos. Todos íntimamente relacionados a estos ecosistemas vapuleados, no respetados, arrasados".

También hacen mención al informe realizado en Rosario, encargado por la diputada provincial Lucila De Ponti (Frente de Todos), reflejando que el 80% está preocupado por la conservación de los recursos naturales y el 97,6% cree que la salud se ve afectada por el estado del medioambiente que habitan. "El pueblo no solo brega por una Ley de Humedales. El pueblo exige un compromiso genuino y activo de la clase política para con su calidad de vida", plantearon.

"No concebimos un 2022 sin Ley de Humedales. Ni una democracia donde quienes nos representan no comprendan cabalmente que no hay lugar para aquellos que no priorizan el bien común por sobre el interés individual. Ni lugar ni futuro. La degradación ambiental ha llegado a un punto tal que está afectando de modo directo la calidad de vida de millones de seres humanos. De pronto el agua vale más que el oro, tal cual dicta la razón. No habrá perdón para quienes no comprendan la premura y actúen a favor de los elementos más básicos de la vida. Esperamos confiados su apoyo y una sanción tardía, pero sanción al fin, de una ley de Humedales nacional", cierra el texto enviado al presidente Fernández.

Para visibilizar el reclamo, la Multisectorial realizará el próximo sábado en el Monumento un gran Festival Socioambiental para demostrar que el reclamo hace rato dejó de ser un pedido de "unos pocos ambientalistas", transformándose en una deuda histórica de la política argentina para con el pueblo. A partir de las 16, y hasta entrada la medianoche, se desarrollarán múltiples y diversas actividades. Habrá ceremonia de sahumo, con la presencia del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, paneles y conversatorio, con la participación del biólogo e investigador del Conicet, Guillermo Folguera, y la investigadora del Conicet Melisa Argento. También habrá poesía, espacio para las infancias y bandas musicales, Cool Confusion y Fede Leites, entre otras.