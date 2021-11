El 10 de diciembre cambiará la configuración del Congreso y desde el Gobierno se preparan para ese momento. Los bloques del Frente de Todos, tanto en Diputados como en Senadores, ya confirmaron que no tienen planes de modificar sus autoridades. En la Cámara baja adelantaron que el presidente seguirá siendo Máximo Kirchner y la vicepresidenta Cecilia Moreau y en el Senado la titularidad del bloque la continuará ocupando José Mayans y la vicepresidencia Anabel Fernández Sagasti. Tras la remontada electoral también puntualizan que quedó fuera de discusión la presidencia en Diputados, que seguirá estando a cargo de Sergio Massa. El gran desafío que plantean desde el Ejecutivo para estas semanas es que los cinco proyectos de ley que el Presidente impulsa -- el de Hidrocarburos; el que fomenta el Desarrollo Agrobioindustrial; el de Compre Argentino; el de Electromovilidad y el de Industria Automotriz-- se traten antes de que terminen las sesiones ordinarias --extendidas por decreto hasta el 31 de diciembre-- y estiman que eso será posible. Desde el Congreso, en tanto, son más cautelosos y consideran que es probable que no alcance el tiempo. Sobre todo, porque hay otras leyes urgentes por aprobar como la de Presupuesto. También agregan que existen debates internos dentro del bloque en torno a varios de los proyectos y que llevará tiempo discutirlos.

Las inquietudes y rispideces dentro del bloque oficialista giran en torno, fundamentalmente, al proyecto de ley para el Desarrollo Agrobioindustrial. Este iba a ser presentado mañana en la Cámara de Diputados con la participación de varios ministros, entre ellos el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Massa y de representantes del Consejo Agroindustrial, pero según confirmaron a este diario desde el oficialismo, el evento fue postergado y se realizará, probablemente, el miércoles de la próxima semana. Hay artículos de ese proyecto con los que dentro del bloque del Frente de Todos no logran ponerse de acuerdo.

Otro proyecto problemático es el de Hidrocarburos, que quedó frenado en el Senado. Uno de los cuestionamientos al mismo surge ya que la ley permitiría que las petroleras no paguen retenciones por 20 años. "Eso significaría ceder una herramienta que el Estado no debería ceder. Algo parecido pasa con la Ley de Agrobioindustrial", explicitan desde sectores del bloque oficialista que no están de acuerdo con distintos artículos. "Hay inquietud en el bloque porque no sería bueno comprometer un congelamiento de retenciones. Eso implicaría atar de pies y manos al Ejecutivo ante, por ejemplo, la suba de los commodities", detallan.

En otras iniciativas como la de Electromovilidad --vinculada a la producción y el desarrollo de toda la cadena de valor del litio, desde la extracción del mineral hasta, por ejemplo, fomentar la industrialización de las baterías-- y la de Compre Argentino --acordada con todas las empresas pymes del país, para garantizar que el Estado a la hora de comprar priorice a pymes y cooperativas-- tendrían consenso y no habrá trabas o discusiones sobre su tratamiento. De todos modos, hay que tener en cuenta que los proyectos, luego de presentarse, deben ser tratados en comisiones, se deben dictaminar y por último ser tratados en sesión.

Los legisladores, con este panorama, transitarán un mes intenso en el Congreso. El periodo ordinario terminará el 31 de diciembre gracias a la prórroga que emitió el Ejecutivo. En el medio, el 10 de ese mes, se realizará el recambio de bancas y habrá una reconfiguración de las comisiones. En ese sentido, una de las opciones es que se reconfiguren las vinculadas a los proyectos que el Ejecutivo quiere que se traten primero y luego el resto. Otro dato a tener en cuenta es que, como se prorrogaron las sesiones ordinarias y no se establecieron extraoridnarias, la oposición podrá pedir tratar sus propios proyectos y el oficialismo deberá darles lugar. Además, hay que tener en cuenta que proyectos como el de Presupuesto --que ya pasó por comisión y se empezó a discutir-- tienen prioridad. Desde el Congreso puntualizan que es factible que esa ley, por ejemplo, tenga despacho la semana que viene o la siguiente.