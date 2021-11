Exactamente a un año de la muerte de Diego Armando Maradona, Canal 9 emitirá el último episodio que repasa vida y obra del recordado astro del futbol mundial. Fueron un total de cuatro capítulos emitidos desde el pasado lunes 22 de noviembre.

"Diego íntimo: Sueño sagrado" recopila grandes y antiguas notas periodísticas capturadas décadas atrás en exclusiva por las cámaras del mítico Nuevediario, con la destacable labor del cronista Enrique Moltoni. Dichas entrevistas conforman un extenso archivo de contenidos audiovisuales propiedad de El Nueve.

"Lo que pasa es que la gente cree que yo soy de fierro ... 'Yo tengo que ser el que le dé valor a la gente. El que les dé las ganas de seguir viviendo...'. No, no es así. Cada uno tiene que ser la fuerza interior. Por eso no quiero ser ejemplo de nadie Quique", relató un Diego sincero, analítico, a corazón abierto, en un íntimo mano a mano con Moltoni.

No te lo pierdas, último capítulo de "Diego íntimo: Sueño sagrado" a las 23 horas.