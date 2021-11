Un empleado de un estacionamiento resultó gravemente herido tras ser golpeado en la cara por un adolescente de 17 años que lo increpó porque había encontrado un rayón en su vehículo, en el centro porteño, mientras que las hijas del hombre agredido dijeron que su padre se encuentra en “estado crítico” y repudiaron el “ataque a traición”.



Fuentes judiciales dijeron a Télam que el atacante se presentó este mediodía junto a su abogado ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 12, a cargo de Sebastián Fedullo, quien todavía aguarda el informe médico del centro de salud donde está internada la víctima para establecer si le imputa un delito de "lesiones leves, graves o hasta una tentativa de homicidio".



El hecho, que sucedió el viernes pasado cerca de las 17 pero se conoció hoy tras la difusión de un video de una cámara de seguridad, ocurrió en la playa de estacionamiento ubicada en la calle Moreno al 800, del barrio porteño de Monserrat.



Fuentes policiales indicaron que un empleado del lugar, identificado como Arturo López (66) fue increpado por un adolescente de 17 años que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.



En las imágenes de la cámara de seguridad se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, y queda inconsciente en el lugar.



La víctima fue trasladada rápidamente en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) hacia la Clínica Iteba, ubicada el barrio porteño de Flores, con un diagnóstico de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, con riesgo de vida.



En la puerta del centro asistencial, Florencia y Agostina, hijas del hombre agredido, declararon ante los medios que su padre se encuentra en terapia intensiva y que su pronóstico es “delicado” ya que tiene “dos coágulos con edemas e inflamación”, por lo que los médicos del centro de salud “no descartan realizarle una intervención quirúrgica”.



“Los médicos nos explicaron que esto puede ir fluctuando: así como un día puede tener una mejoría, otro día puede no tenerla. La verdad es que es algo que me está matando. Yo estaba en el exterior y tenía contacto todos los días con él por WhatsApp”, expresó angustiada Florencia en diálogo con LN+, y explicó que tuvo que regresar de urgencia al país desde México, donde vivía, debido al grave estado de salud de su padre.



En la misma línea, Agostina explicó a TN: “Está en terapia intensiva, recibiendo todo el tratamiento que se pueda hacer para tratar de que esto mejore y evitar la operación, que siempre implica un riesgo mucho mayor. Se está haciendo todo lo previo para no tener que llegar a esa instancia, pero la verdad es que está muy delicado”.



Las hijas del playero condenaron el ataque “a traición” que sufrió el hombre de 66 años y pidieron “justicia”. “En los videos, se ve que mi papá ni estaba hablando con el chico, estaba hablando con la madre de él. Y ahí le pega una piña con toda la intención de lastimarlo. Mi papá no tuvo posibilidad de defenderse. Nunca se la vio venir. La palabra cagón le queda chico a ese pibe”, relató Agostina.



Mientras tanto, su hermana Florencia agregó: “Ningún rayón justifica ese accionar. Teníamos a nuestro papá en perfecto estado. Era una persona muy activa. Hasta que un día vino este pibe y le pegó a traición. Es un cobarde. ¿Quién en su sano juicio le pega a una persona mayor?”.



Por otro lado, Florencia y Agostina dijeron que “no se comunicaron con nadie de la familia” del adolescente que golpeó a Arturo, aunque se enteraron de que el padre del agresor llamó al garaje “para preguntar por qué los autos continuaban retenidos en el lugar”. “Yo con mi familia estábamos dudando de si mi viejo iba a estar vivo o no, y el chabón estaba preocupado por sus autos”, sentenció Agostina.



La fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12, a cargo de Sebastián Fedullo, ordenó la identificación de tres vehículos que se encontraban estacionados en el garaje y dispuso que una consigna policía realice guardia para dar con los propietarios.



Además, el fiscal aguardaba el informe médico para determinar qué delito le imputa al adolescente de 17 años que se presentó junto a un abogado.



Fuentes judiciales aseguraron que el fiscal también analizaba las cámaras de seguridad, tanto del estacionamiento como de domicilios linderos, para determinar los movimientos del sospechoso tras concretar la agresión.