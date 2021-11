"Basta, no soy tuya", se leía en la mochila de Milagros. En tanto, un cartel en las manos de Mía reclamó: “Cuando sea grande quisiera ser lo que yo quiera”. La plaza San Martín recuperó su paisaje pospandemia para el 25 de noviembre: el movimiento feminista volvió a movilizar, hubo feria y una marcha multitudinaria de más de once cuadras de extensión que llegó al Parque Nacional a la Bandera. Allí se leyó la proclama contra todas las violencias elaborada por más de 80 organizaciones y todo terminó con un festival, a puro baile. La marcha reclamó la declaración de emergencia nacional por violencia de género y subrayó que "los números de femicidios siguen siendo alarmantes". Entre las asistentes, muchas eligieron portar su propia consigna, hecha a mano. O en una remera, como Marina, que caminaba con la inscripción: “quiero ser libre y no valiente”.

Con esas postales de un nuevo 25N, las calles rosarinas fueron escenario de las demandas del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, bisexuales, indígenas, originarias y afro que se planta para decirle "no" a la violencia patriarcal y machista. "¿Dónde está Tehuel?", fue uno de los gritos más escuchados, al reclamar la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de San Vicente desaparecido hace más de ocho meses. "Se cuidan los machistas/ América Latina será toda feminista", fue otro de los gritos.

En la feria que se realizó antes de la salida de la marcha, Vanesa estaba con sus amigas, mientras vendía sus productos. "Es sumamente importante que visibilicemos todas las violencias, que sepamos de qué se trata, que reconozcamos los tipos, porque reconocerlas hace que podamos erradicarlas", dijo la joven, que se definió como "parte de la economía popular". Al llegar al Parque a la Bandera, volvieron a instalar sus puestos.

La marcha salió de Moreno y Santa Fe, donde se pudo ver el clásico contra las violencias: la bandera de Newell's y la de Central compartían esquina, llevadas por las mujeres de los clubes. Por allí también se veía a Michelle Vargas Lobo y otras compañeras trans que reclamaban, con un cartel escrito a mano sobre cartón, la "reparación para las trans y travestis perseguidas en democracia".

Foto: Andrés Macera

La marcha pasó por la plaza 25 de mayo, justo en el momento de la Ronda de las Madres, que hoy sostienen quienes recogen el legado. "Madres de la plaza, el pueblo las abraza", tendieron el puente desde la movilización. Frente a la Catedral, en Córdoba y Buenos Aires, el tono fue otro: "Iglesia y Estado, asuntos separados", cantaron.

Entre las manifestantes, estaba Natalia Palma, del Colegio de Psicologues de la Segunda Circunscripción. "Es un día muy importante para todas las mujeres, trans, travestis, bisexuales, no binaries. Hace dos años que no nos moviizamos, producto de la pandemia. Hoy es un día que nos tiene que encontrar más unidas que nunca por la lucha de todas las mujeres que no están. Estamos llegando al monumento enardecidas, con una alegría inmensa y afuegadas", expresó.

La movilización llevó otras pancartas. "Hermana yo si te creo”, decía una de ellas y la otra fue: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

"Los números de femicidios siguen siendo alarmantes, la apropiación que el patriarcado hace sobre nuestros cuerpos es inadmisible. No olvidamos, sin embargo, nuestra potencia callejera, nuestra forma de aliarnos, de organizarnos desde abajo para conquistar derechos. Somos el movimiento que dijo Ni Una Menos y puso la vida en el centro, que resistió con unidad, que organizó de manera independiente y entusiasmó a miles de jóvenes", recordaron desde la proclama, que se leyó colectivamente.

"El contexto que atravesamos como pueblo es crítico. Hoy mujeres, diversidades y disidencias encabezamos los números de la pobreza en Argentina, del desempleo, de la indigencia. Sabemos que las tareas de cuidado siguen recayendo sobre nuestros cuerpos, que estos años de pandemia fueron duros, no solo porque la crisis sanitaria se enlazó con una profunda crisis económica, sino porque una vez más decimos: la casa no es un lugar seguro para todes", señalaron.

Foto: Andrés Macera.

"Con vida y libres nos queremos", fue la demanda que más retumbó durante la marcha y por eso exigieron: "Basta de femicidios, lesbocidios, travesticidios y transfemicidios", y renovaron el pedido de "aparición con vida de Tehuel. El Estado y los gobiernos son responsables. Las vidas trans valen".

Al mismo tiempo, reclamaron la "declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género". La lista de demandas completa consta de más de 50 puntos, donde también aparece el reclamo de "basta de represión en los territorios ancestrales; traductores en todos los ámbitos estatales para garantizar derechos de las diversas tradiciones y culturas; basta de racismo; basta de quemas que producen ecocidio", entre otras.