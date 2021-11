En una jornada en la cual se dispuso la prohibición a las entidades emisoras de tarjetas de crédito de financiar el pago en cuotas de pasajes y demás servicios turísticos en el exterior, el Banco Central flexibilizó el acceso al mercado de cambios a importadores de bienes de capital y a bancos, "con la idea de darle más fluidez a los pedidos de divisas para motorizar la producción, sin afectar el balance de divisas de las entidades financieras".



En tal sentido, el Directorio del BCRA redujo las condiciones de acceso automático al mercado cambiario para las importaciones de bienes de capital con pagos anticipadosde hasta 270 días, para todos los bienes con valores de hasta un millón de dólares.

"Esto facilitará especialmente el acceso de diversas pymes a bienes de capital que permitirán aumentar su producciòn y eficiencia", aseguró la entidad en un comunicado.

Bancos

Del mismo modo, la autoridad monetaria retiró la limitación de acceso al mercado de cambios para bancos que había tomado a principios de noviembre, cuando de fijó la posición global neta de moneda extranjera de las entidades financieras.



En concreto, la autoridad monetaria había dispuesto que los bancos no pudieran incrementar su posición global en moneda extranjera hasta fin de noviembre, a fin de evitar especulaciones sobre posibles saltos en el tipo de cambio.

La medida había apuntado a que los bancos no fueran una fuente más de demanda de dólares en un mercado afectado por el escenario preelectoral y las tensiones propias de esta época del año, donde la oferta de divisas se reduce por el fin de la cosecha de soja y maiz y aún no comienza la liquidación de trigo en diciembre y enero.

"Gracias a esta modificación, el Sistema Financiero podrá volver a una posición cambiaria neutra de contado en moneda extranjera", aseguró el Central.

Mercado cambiario

El dólar paralelo cerró ofrecido con alza de 50 centavos este jueves en un reducido mercado informal, a $201 para la venta. La divisa “blue” sostiene un aumento de precio de 21,1% en 2021, y de 27,2% en la comparación interanual, muy por debajo de la inflación y de otras inversiones especulativas de bajo o nulo riesgo, como los plazos fijos.

En el segmento de contado (spot) el monto operado se redujo a la mitad, por unos USD 270,8 millones, debido a la menor actividad en el exterior por el Día de Acción de Gracias en los EEUU.

En el mercado mayorista, el dólar cerró a $100,68, con un incremento de seis centavos.

El Banco Central acumula un saldo neto negativo de unos USD 635 millones en lo que va de noviembre por su intervención en el mercado oficial, para atender a una demanda firme, particularmente de importadoras.

Tarjetas de créditos

El Banco Central informó, a través de la Comunicación A 7407, que a partir de este viernes 26 "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes --personas humanas y jurídicas-- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de autos, etc.), ya sea realizadas en forma directa por el prestador del servicio, o indirecta a través de agencias de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

Según explicaron fuentes oficiales, la forma de financiación de los viajes al exterior quedará circunscripta a créditos bancarios de tipo personal, o bien realizar el gasto total con tarjeta de crédito y abonar el pago mínimo, financiando en consecuencia el monto restante.