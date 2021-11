Central se regaló ayer una victoria que lo llenó de ilusión. A Cristian González, en su deseo de seguir en el cargo, y al equipo en su ambición de acceder a torneos internacionales. El principal responsable fue Marco Ruben, autor de tres goles de cabeza que le quitaron a Colón, desde los primeros minutos, toda expectativa en el juego. Al partido le sobró más de media hora, una vez que Emiliano Vecchio anotó el cuarto ante un rival abrumado por el poder ofensivo del canaya.

Un Marco Ruben imposible de marcar en el área de Colón orientó a Central a una victoria relevante para sus aspiraciones de jugar Copa Sudamericana. El partido, de máxima exigencia por tratarse del último campeón como rival, encontró sospresas en los primeros minutos. Vecchio lanzó un tiro de esquina a los tres minutos y Ruben sacó una espectacular palomita con definición por el segundo palo que dejó atónico a Burián.

Colón estaba a la tarea de asumir el impacto del gol visitante sin que Central cesara en sus ataques. Y volvió a golpear con un centro de Blanco, quien tomó la pelota en un rechazo del fondo sabalero, y Ruben saltó más alto que todos y anotó el segundo con cabezazo al palo derecho.

El partido tuvo características de juego ofensivo. Porque Colón no tenía ninguna posibilidad de especular y Central no cambió su decisión de atacar al rival como mejor forma de defenderse. Broun despejó un remate de Aliendro y Meza le cometió una dura infracción a Avila que, a instancia del línea, lo sacó de la cancha por una incuestionable tarjeta roja.

Domínguez metió en cancha a Mura y Castro y el chico Romero fue el arco en Central, ante lesión de rodilla de Broun que se produjo cuando intentó dominar una pelota que recibió de Martínez.

Colón presionó en el inicio del segundo tiempo. Se propuso llegar al descuento para generar dudas en el canaya. Pero como en la primera parte, Ruben aventó cualquier situación de compromiso. En un centro de Martínez, el goleador canaya se ubicó detrás de la marca y saltó para definir de cabeza al segundo palo de Burián. Los tres goles de anoche dejaron a Ruben con 97 gritos, a solo un tanto de llegar a la marca de máximo goleador de la historia. Un número que habla de la influencia que el delantero tiene en el equipo. Y sus goles le devolvieron al auriazul la ilusión de jugar la Copa Sudamericana el año que viene.

Colón se animó por el descuento de Piovi, al definir ante Romero, pero Vecchio trajo tranquilidad cuando le sacó la pelota a Garcés en la salida y anotó el cuarto con gambeta incuida a Burián.



Gamba domina la pelota frente a Piovi que después descontó para Colón

1 Colón

Burián

Meza

Garcés

Bianchi

Gallardo

Aliendro

Moschion

Piovi

Bernardi

Ferreira

Beltrán

DT: Eduardo Domínguez

4 Central

Broun

Martínez

Almada

Avila

Blanco

Lo Celso

Ojeda

Infantino

Vecchio

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 3m y 7m Ruben (RC). ST: 3m Ruben (RC), 15m Piovi (C) y 22m Vecchio (RC).



Cambios: PT: 39m Romero por Broun (RC) y 41m Mura por Gallardo y Castro por Ferreira (C). ST: Desde el inicio Pierotti por Moschión (C), 10m Ciccioli por Martínez y Zabala por Lo Celso (RC), 16m Covea por Gamba (RC), 19m Morelo por Beltrán (C) y 35m Goez por Bernardi (C).



Arbitro: Mauro Vigliano

Cancha: Colón

Expulsado: PT: 33m Meza (C)