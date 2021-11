Vicente Barbieri --cuyo padre renunció a los hábitos y se tomó un barco en Italia hacia Sudamérica y conoció a su mujer en Entre Ríos-- y Adalcinda Rosa Gimelio --a la que ningún familiar llamaba por su nombre sino por el seudónimo de China, por sus achinados ojos cuando nació--, tuvieron tres hijos: Rubén, el mayor, Leandro (nacido hace 89 años, el 28 de noviembre de 1932) y Raquel, la menor. Vivían en la pieza del fondo del inquilinato ubicado en Montevideo 1465 de Rosario. “Era como un conventillo”, grafica Raquel. En la habitación a la calle vivían la nona, sus dos hermanas solteras y su hijo Mario, el hermano menor de los ocho Barbieri desperdigados en la Argentina del 1900.

Para la memoria de los pibes de la década del '30, la casa natal era el punto de partida hacia la felicidad: el parque Independencia de Rosario, donde se mezclaban hijos de italianos y españoles en un picado de fútbol a la espera de gritar gol desde la tribuna de tablones un domingo a la tarde; el inmenso patio de la casa cuando la diversión infantil en la calle se interrumpía ante la llegada “del autito”, como le decían, pícaros, al móvil policial detrás un solo objetivo operacional: arrebatarles la pelota de fútbol. Los pibes, veloces, escapaban y se introducían en el largo pasillo hasta que la China abría la puerta y los introducía en la casa paterna. Cuando los policías golpeaban la puerta, la mujer simulaba: “Los chicos acá no están”.

El resto del día, el niño Leandro lo completaba participando en carreras de autitos a piolín. Una punta del cordel delgado se ataba a la muñeca de su mano y la otra se enganchaba a la parte delantera del juguete. El siguiente paso era arrastrar el autito por la vereda, correr delante de él, tirando de la piola. Su padre Vicente --de oficio carpintero y ebanista, apasionado de la ópera y del sonido del violín, hombre de gesto adusto-- le hacía modelos especiales, con ruedas inmensas. Siempre fue el último en llegar a destino pero no le importaba. Se consolaba pensando que era por ser el menor de los amigos que corrían y se divertían.

En ese tiempo, Leandro solía ser desgraciado en el colegio. Prefería decir que no había estudiado antes que sufrir la pesadilla de pasar al frente: era tartamudo y las lecciones orales se parecían al infierno.

--Una mañana empezó a tartamudear... el tartamudeo no se sabe de dónde viene, si es por susto, si es algo psicológico... De grande lo supo manejar mejor al tema, si viste la película El discurso del Rey verás que el personaje aprende una técnica cuando debe enfrentar al público --recuerda su hermana.

La madre estaba preocupaba por el futuro de los varones. La opción era enviarlos a una escuela de nombre significativo, un lugar maravilloso de contención y creación para pibes pobres. Además de estudiar, los chicos podían elegir un instrumento musical para aprender a tocar de acuerdo a la contextura física. Había que pagar un peso por mes. Pero nadie se molestaba en cumplir con semejante obligación. A Rubén le tocó la trompeta. A Leandro el clarinete. El quería tocar la trompeta como su hermano mayor (le llevaba cuatro años) pero la madre se opuso. "No, dos trompetas no". Y se terminó la discusión.

El nombre del establecimiento aún sobresale en el frente de la escuela de Pasco al 400. Si uno alza la vista podrá leer en el edificio la siguiente inscripción: “Sociedad Protectora de la Infancia Desvalida”. Un proyecto pedagógico donde por la mañana funcionaba una escuela primaria y por la tarde un taller de "Artes y Oficios”. No sólo se aprendía música, sino también corte y confección, jardinería y carpintería. “Nuestras pretensiones son modestas. Que ningún niño quede sin instrucción dentro del municipio, proveyéndole vestidos, útiles escolares y cuanto fuera menester”, explicaba su impulsora, Juana Elena Blanco. De riguroso vestido negro, aparente fragilidad física, la gran maestra rosarina era enérgica y vehemente, lo suficiente para conseguir que la incipiente burguesía rosarina la ayudara a sostener la Sociedad Protectora. El perfil de la señorita Blanco era mucho más que un espíritu filántropo. Se definía como una “modestísima obrera de la difusión cultural”, pregonaba el aula-taller y educar como un trabajo desinteresado y vocacional.

“Yo estudié música en Rosario cuando era chico y en ninguno de los países en los que estuve, en Japón, en Rusia, en China, en Italia, nunca encontré una escuela tan divina. En ese sentido tengo que decir que Rosario es una cuna de música”, respondía Leandro a los medios de prensa del extranjero cuando ya era Gato Barbieri.

El maestro Alfredo Serafino se encargaba de dictar, con rigor, las clases de música. Los Barbieri, y otros pibes llegados de la periferia podían aprender composición, piano, bandoneón, violín, bombo, charango, trompeta, clarinete, tuba. Todos debían estudiar, no era cuestión de pasar el rato. La escuela --con espíritu socialista-- proveía el instrumento. Y cuando algún alumno reo se encargaba de hacerle visible a Serafino que andaba armado y no iba a aceptar ninguna imposición en clase, u otro se animaba a descerrajarle un golpe, aparecía el profesor Ladaga, quien con sus enormes manos ponía las cosas en su lugar.

René Cóspito tenía un popular conjunto de jazz en Buenos Aires donde tocaban, entre otros, Hernán Oliva y Horacio Malvicino, dos figuras emblemáticas que trascendieron con el paso del tiempo. De gira por Rosario, Cóspito lo escucha tocar a Rubén en un club de barrio, se sorprende de su toque y le ofrece un contrato como primera trompeta de su banda. A punto de cumplir 17 años, el pibe tenía a su alcance la gran oportunidad de ser músico de jazz en la Gran Ciudad. Rubén partió solo a Buenos Aires, donde lo esperaba una hermana de su mamá que vivía con su marido (carpintero como su padre) en Alberti y Carlos Calvo. El prefirió instalarse en una pensión de Once con la plata que le dio su padre. “Se lo comían las pulgas --recuerda su hermana--, no comía bien...”. Rubén apareció finalmente en la casa de la tía que le dio cobijo. Cuando la China se entera del gesto de su hermana, obliga a su marido a preparar la mudanza del resto de la familia a Buenos Aires.

--Tenemos que irnos, no podemos dejarlo solo a Rubén.

En 1947 y con 12 años, Leandro deja Rosario junto a sus padres y su hermanita Raquel. Se instalan en una casa de San Cristóbal donde vivirían 15 personas. “Antes era así”, razona Raquel. Cuando Vicente, el carpintero, consigue trabajo estable se mudan a un departamento ubicado en Matheu, entre Carlos Calvo y San Juan, en tiempos donde la cara honesta del inquilino alcanzaba para cerrar el trato con el propietario.

A los 15 años, Leandro comienza a trabajar en una imprenta. No soporta el olor de la tinta. Su hermano le insiste en que debe dedicarse solamente a la música. Comienza a tomar clases de requinto porque tenía manos chicas para el clarinete. Pero el gran cambio acontece cuando el saxofonista francés Alberto Hervier se encarga de su formación musical. Lo hacía practicar todos los días en un cuarto pequeño de un conventillo de techo bajo y paredes cubiertas de material acústico. Al finalizar la práctica del instrumento, el alumno exudaba, tenía el cuerpo empapado en sudor.

Rosario, setiembre de 2000. Lo pude entrevistar en el hotel Presidente antes de su actuación en el teatro El Círculo. “Yo estoy influenciado por muchos, incluso por Perón que me hizo tocar tangos y chacareras; cuando estaba en la Jazz Casablanca el General dijo que debíamos tocar tango y música folclórica, así que tuve que aprender”, me contesta en un tono rosarino de viajero que llega de Nueva York, su lugar en el mundo.

--Me dicen Gato porque hace mucho años en Buenos Aires trabajaba en dos boites, en un local tocaba a las 12 de la noche, y en el otro media hora después, iba de un lado al otro corriendo con mi saxofón por las calles, como un gato-- explicó más de una vez sobre el origen del seudónimo más famoso del mundo.

La China --su madre-- siempre alimentó el sueño de los hijos músicos. Leandro era su preferido. Cuando alguien se lo recriminaba, ella contestaba: “Son todos iguales”. El hijo famoso la homenajeó dedicándole un tema: “La china Leoncia arreó la correntinada, trajo entre la muchachada, la flor de la juventud” (Latinoamérica, 1997). Y una dedicatoria en el disco The Shadow of the Cat (2002): "Si no fuese por ti y la llama que encendiste en mí, no sería lo que hoy soy; no habría ni la sombra del gato”.