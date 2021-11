#JoystickDivision Si andás manija de finales, fijate que el 26/11 se define el Campeonato Sudamericano 2021 de Rainbow Six Siege, con Malvinas Gaming, 9z Team, Furious Gaming y Newstar, y transmisión vía Twitch y YouTube. Por otro lado, salió Battlefield 2042, con una guerra futura entre Estados Unidos y Rusia, y promesa de partidas de hasta 128 jugadores, mapas épicos, mundo dinámico y gameplay moderno. Y Riot Forge soltó sus primeras Historias de League of Legends, con las de Ruined King y Hextech Mayhem, y anunció las de Song of Nunu y CONV/RGENCE. Además, Netflix y Riot Games confirmaron segunda temporada para Arcane; y Paramount+ soltó trailer de HALO, la serie que estrenará en 2022 adaptada de la saga sci-fi.

#Festivalipsis El Quilmes Rock sigue confirmando nombres para su regreso 2022, pautado para 30/4 y 1/5: ahora se sumaron Fito Páez, Nathy Peluso y el retorno de Catupecu Machu por única vez para homenajear a Gabriel Ruiz Díaz. También vuelve el Movistar Fri Music, con show presencial de Duki (12/12, Movistar Arena) y previa con Los Pericos & Friends (1/12, CC Konex), ambos gratis para clientes de la empresa y con transmisión por streaming.

#DeCatálogo Con amigues es mejor: Wos entregó su segundo álbum, Oscuro éxtasis, con trece canciones de espíritu rocker y feats de Nicki Nicole, Ricardo Mollo y CA7RIEL; mientras que Paco Amoroso subió SAETA, su primer disco solo, en el que suma a Adrián Dárgelos, El Doctor, Lara91K y Tío La Bomba. También hay lanzamientos del cantautor Juan Schulmeister (Días para resolver inconvenientes, su tercer disco solista, con folk-pop de sonido íntimo y casual), del cuarteto pop-rocker Codec (Metrópolis, su segundo disco, entrelazado con referencias literarias, mitológicas y cinéfilas), de la cancionista pop Malena Villa (el EP Ni tan mal, que incluye cinco canciones y complementa su trabajo previo, Ni tan bien, en una saga de cortos audiovisuales) y del proyecto cordobés Los Otros Días, de Joaquín Banegas (su groovero EP debut, Los Otros Días).

#CualquieraPuedeGooglear Clic en pantalla: Teatro x la Identidad celebra sus 20 años con Sin máscaras, un especial que emitirá la TV Pública el 26/11 a las 21, con participación de Abuelas de Plaza de Mayo y artistas como Julieta Cardinali, Malena Solda y Moro Anghileri, entre otrxs. Clic en serie: un grupo de crossdressers protagoniza la webserie argentina Cross, ficción de Martín Vatenberg coproducida por el INCAA y recién subida al menú de UN3.tv. Clic de arriba: si hacés música y estás en Villa María, Córdoba, los estudios Cálida Sessions seleccionarán hasta el 30/11 cuatro artistas para producir sesiones musicales en directo.

#HacelaSimple Mové esa playlist que salieron nuevas canciones de Hana (Destaparte), de Electrochongo (Estético y moral, con Nahuel Briones como invitado), de Fran Muñoz (Quarmony), de Matías Guastoni (Desaparecer), de Lumines (El espacio intermedio), de Martina Camin (Water), de Lucy Patané (La del avión), de Pezones Cardozo (Cobarde), de Pablo Tevez (Piedra preciosa) y de Cruzando el Charco (Coleccionando cicatrices).