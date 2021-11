Facundo Campazzo completó un sólido partido en el que aportó en casi todos los rubros, pero Denver Nuggets volvió a perder en la noche del viernes y sumó su sexta derrota seguida, esta vez por 120-109 ante el vigente campeón de la NBA, Milwaukee Bucks. El base argentino terminó con 16 puntos, dos asistencias, un rebote, un robo y un tapón en los 28 minutos que permaneció en el campo.

Sin Nikola Jokic, que sigue lesionado en su muñeca, los Nuggets volvieron a padecer con las ausencias y lo pagaron con una nueva derrota. De arranque los Bucks tomaron diferencias que llegaron a ser de 17 puntos durante el primer tiempo, aunque el aporte de Campazzo sirvió para que Denver regresara al partido. Durante el segundo cuarto, el argentino anotó 11 tantos, con dos triples y una espectacular bandeja sobre el astro griego Giannis Antetokounmpo que terminó además con un tiro libre adicional por la falta recibida. Guiados por Campazzo, los Nuggets recortaron la desventaja a cinco puntos, pero el argentino tuvo que salir del campo tras cometer su tercera falta personal.





En la segunda mitad, los Bucks retomaron la tranquilidad de manejar una diferencia de superior a los 12 puntos, pese a otras buenas acciones del ex jugador de Peñarol de Mar del Plata, como una bandeja volada y de zurda sobre la marca, el tercer triple del partido y una asistencia sin mirar para que el esloveno Vlatko Cancar anotara dos puntos sin oposición.

Con las ausencias, Campazzo recuperó minutos y un lugar importante en la rotación que propone el entrenador Michael Malone, aunque su conformidad no es completa porque el equipo no levanta y ya está fuera de la zona de play offs. "No sé si nos frustra, pero nos enoja un poco perder. No nos gusta, somos un equipo ganador y siempre buscamos hacer lo posible para conseguir victorias", explicó el cordobés en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Creo que se armó un equipo para conseguir victorias y pelear cosas importantes. Y no queremos meter de excusas las lesiones. Hay que disimular esas lesiones, esas bajas con actitud e intensidad, con lo que haga falta para conseguir esas victorias que queremos", insistió el argentino.

El próximo encuentro de los Nuggets, que quedaron con un récord de nueve victorias y diez caídas, será el lunes ante Miami Heat a partir de las 21:30.

Otro argentino tuvo acción en la jornada del viernes NBA y fue el escolta Leandro Bolmaro, quien jugó tres minutos y 55 segundos en el derrota de Minnesota Timberwolves (9-10) en el Spectum Center ante Charlotte Hornets por 133 a 115. El cordobés, en esos casi cuatro minutos, marcó dos puntos (1-2 en dobles), marró un triple, tomó dos rebotes, sumó dos asistencias y dos faltas.