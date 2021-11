En Italia, una reportera fue acosada mientras realizaba un movil para Toscana TV a la salida del estadio Carlo Castellani, donde Empoli venció a Fiorentina 2 a 1. Lejos de solidarizarse con su compañera, el conductor intentó minimizar lo que estaba ocurriendo con un presunto consejo: “No te enojes, se crece también con estas experiencias”.

El hecho ocurrió el sábado a la noche, mientras Greta Beccaglia entrevistaba a los aficionados que salían de la cancha. En ese momento, algunos hombres empezaron a gritarle y uno la manoseó. Fue entonces que Giorgio Micheletti, desde el estudio, le pidió que "no se enoje" y que tomara el acoso como una experiencia de aprendizaje.

Recién cuando finalizó el reportaje, el presentador condenó la conducta de los “tifosi”: “Algunos comportamientos merecen un sano tortazo, que si se hubiera dado de pequeño les habría permitido crecer”, dijo.



Beccaglia denunció lo ocurrido en sus redes sociales y pidió colaboración a sus casi 19.000 seguidores para identificar al hombre que la tocó. “Me quedé impactada. Fui a hacer entrevistas para Espn frente a la barra brava de Boca Juniors, en Buenos Aires; la Bombonera es un estadio ardiente, todo el mundo lo sabe, pero no me pasó nada de esto. Ayer, sin embargo, estaba realmente asustada. También porque esa nalgada no fue el único acoso“, manifestó en una entrevista al diario La Repubblica.

Según publicó el periódico florentino La Nazione, al final de la transmisión otro hombre se habría acercado a la periodista y habría intentado tocarla varias veces, hasta que intervino el camarógrafo. “Nunca había visto nada igual”, afirmó el colega de Beccaglia.

En declaraciones mediáticas, la reportera también condenó a quienes intentaron culpabilizarla por lo ocurrido. “Me dijeron que estaba vestida de manera demasiado provocativa, con los pantalones demasiado apretados. Esto ocurre en 2021. Bonito, ¿eh?”, planteó. “Llevaba jeans y una chaqueta, y me molesta tener que aclararlo”, agregó.

Beccaglia anticipó que presentará una denuncia y contó que, por el momento, no quiere volver a cubrir la salida de los estadios. La policía de Empoli, en tanto, está analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar al sujeto, informaron los medios locales.

Apoyo sindical

La Unión Sindical de la RAI, la Asociación de la Prensa toscana y la Federación Nacional de la Prensa italiana (FNSI), entre otros organismos, condenaron el acoso y la falta de reacción del canal. “No se escucharon palabras de solidaridad hacia ella por parte del director“, reclamó la Asociación de la Prensa toscana. “Ha llegado el momento de dejar de minimizar y recordarnos que la violencia contra la mujer es ante todo un problema cultural y social”, agregó.



Giorgio Micheletti, conductor del programa, se defendió de las críticas y dijo que su "intención", cuando le pidió a la reportera que "no se enojara", fue "ayudar a Greta en el manejo de una situación difícil como la que tuvo que enfrentar. Traté de tranquilizarla, no quería minimizar lo que había pasado, sino evitar que le pasara algo peor“.

“Nuestro error fue ante todo organizativo. No deberíamos haber dejado a nuestra periodista sola en medio de una multitud de sujetos con un coeficiente intelectual por debajo de cero”, concluyó.