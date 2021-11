Sin hacer mención alguna a su responsabilidad en el multimillonario crédito del FMI contraído (y fugado) por su gobierno, que condiciona a la economía nacional, el ex presidente Mauricio Macri llamó a honrar las deudas para que el país pueda "generar confianza", mientras que consideró que no se puede "vivir en una sociedad deshonesta".

El expresidente, imputado por espionaje ilegal, consideró que "para que la Argentina se desarrolle económicamente tenemos que generar confianza. Tenemos que honrar nuestras deudas, respetar las instituciones. Liderar con el ejemplo", dijo Macri.

También citó dichos de Elisa Carrió, su socia en la alianza Juntos por el Cambio, en el sentido de que "sin un nuevo contrato moral vamos al que se vayan todos". "No podemos vivir en una comunidad deshonesta. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de Lilita ayer en el 20 aniversario de la Coalición Cívica", expresó el ex presidente.

Eso sí, Macri no dijo nada sobre los reclamos de Carrió al PRO y la UCR, cuando les pidió que sean “serios y responsables” y los llamó a “no pelearse por los cargos”, en medio de las fuertes pujas internas de Juntos por el Cambio.