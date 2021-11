1. ¿Por qué se juzga a Juan Darthés en Brasil?



El caso se inició en Nicaragua. Por el principio de territorialidad --que es el principio rector en casi todos los países-- los delitos se investigan donde ocurrieron. En ese país centroamericano, la unidad especializada y el juzgado que intervinieron entendieron que había elementos suficientes para elevar el caso a juicio y cuando lo citaron a Darthés para que se presente en la justicia no lo hizo. De hecho, viajó y se refugió en Brasil. La justicia de Nicaragua pidió su extradición pero Brasil, a diferencia de casi todos los países, no tiene el principio de territorialidad, sino de nacionalidad, que quiere decir que asume la competencia para todos los delitos cometidos por sus nacionales y Darthés tiene nacionalidad brasileña. Entonces, lo que hizo Brasil, en lugar de seguir el trámite de extradición fue iniciar un caso nuevo, dando por sentada su competencia. Con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, desde Argentina se le giró la prueba preliminar ya producida y la fiscalía en Brasil entendió que había entidad suficiente para acusar: acusó, presentó el caso ante un juzgado federal y este convocó a juicio. El juez que va a coordinar toda la audiencia es brasileño.

2. ¿De qué delito se lo acusa a Darthés?

El delito por el cual llega a juicio es estupro que en Brasil está definido como acceso carnal a una mujer mediante violencia o grave amenaza, es decir, lo que en Argentina se define como una violación agravada. Tiene una pena prevista de 6 a 10 años de prisión. Como explicó Luciana Peker en Infobae, según la redacción que estaba vigente en el momento de los hechos, si la violencia genera lesiones graves la pena puede aumentar de 8 a 12 de cárcel. La fiscalía considera que el rol que ocupaba Darthés como el único actor adulto (de 45 años) en un contingente de adolescentes, durante la gira de “Patito Feo”, en Nicaragua, cuando Thelma Fardin tenía 16 años --y habrían ocurridos los hechos denunciados-- constituye un agravante por su relación jerárquica y la asimetría de poder. El artículo 226 del Código Penal brasileño estipula que si se trata de un padrastro, tío, compañero, tutor, preceptor, empleador o cualquier otro título con autoridad sobre la víctima el delito se agrava. Y, en ese caso, la pena máxima puede llegar a los 18 años de prisión.

3. ¿Qué evaluó la fiscalía brasileña?

Consideró que Thelma Fardin sufrió lesiones, incapacidad para sus ocupaciones habituales y peligro por la dimensión de los traumas de lo vivido en mayo del 2009, en un hotel en Managua, en aquella gira.

4. ¿Cuánto puede durar el juicio oral?

En principio dos audiencias, desde este martes a las 14 al miércoles 1 de diciembre --también desde la misma hora--, salvo que se extiendan demasiado las declaraciones de lxs testigos y sea necesario convocar otra audiencia.

5. ¿Cuándo se va a conocer la sentencia?

No se sabe aún. En principio, se esperaba que se dictara al finalizar las dos jornadas de audiencias. Pero el juez brasileño autorizó que la defensa sumara una asesora técnica en materia psicológica con el objetivo de analizar y seguramente cuestionar los testimonios de los peritos psicólogos y psiquiatras que peritaron a Thelma que van a declarar en el juicio. La fiscalía en Brasil pidió expresamente que esa asistencia técnica no interrogara a Thelma ni a las otras testigos que han contado haber sido víctimas también de conductas abusivas de parte de Darthés, como las actrices Calu Rivero y Anita Co. El juez no solo autorizó la intervención de esa asistencia técnica de la defensa sino que le dio un plazo de 30 días para presentar un informe. Con lo cual el veredicto se va a dilatar: se anunciaría luego de que se presente ese dictamen. Esta figura --de asesoramiento pericial para la defensa-- no está prevista en la Argentina, donde toda la prueba se produce durante el juicio. En realidad, se va a terminar transformando en una suerte de supervisión de los especialistas que ya realizaron peritajes sobre Thelma Fardin.

6. ¿Se podrá seguir el juicio por alguna trasmisión virtual?

No, no es un juicio público porque en Brasil los casos de abuso sexual se tramitan “bajo sigilo”. Es una excepción a la regla de publicidad de los juicios. Thelma pretendía que pudiera ser difundido públicamente por la trascendencia del caso, pero como la defensa la acusó de querer buscar fama con esta denuncia, no insistiría con pedir su publicidad. Si lo llega a plantear, podría definirse si se permite en la primera audiencia.

7. ¿Cuántas veces fue sometida la denunciante a peritajes de algún tipo?

En Nicaragua le hicieron peritajes psicológico, psiquiátrico y físico. Después Thelma hizo peritajes con una psicóloga y un psiquiatra en Argentina que ella contrató. Además, recientemente, a pedido de la justicia de Brasil, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) de la Procuración General de la Nación, elaboró otro informe que ya fue remitido al juez de San Pablo.

8. ¿Cuántos peritajes psicológicos le hicieron a Darthés?

Darthés solo fue sometido a un peritaje de parte, es decir, que la pagó él.

9. ¿Cuántos testigos van a declarar en el juicio?

Alrededor de una decena: son personas que estuvieron en el lugar cuando ocurrieron los hechos denunciados, la psicóloga que atendió a Thelma desde sus 19 años hasta el año pasado, el psiquiatra que le hizo un peritaje de parte, y otras personas, entre ellas varias mujeres que no quieren que se revele su identidad. Todos lxs testigos declararán de manera virtual.

10. ¿Qué rol tiene la UFEM en este juicio?

La UFEM cumple un rol exclusivamente de colaboración con la justicia brasileña. Por medio de los acuerdos entre ministerios públicos, Brasil mandó un exhorto internacional a la Argentina para que asistiera a recibir la declaración de lxs testigos que son todos residentes en este país. Entonces, se va a armar una especie de sala de audiencias en la UFEM desde donde se va a trasmitir virtualmente al tribunal de Brasil las declaraciones de casi todos, salvo dos que declaran desde otros lugares. Va a haber también presencia de autoridades judiciales del juzgado de rogatorias que resultó designado cuando hicieron el pedido de colaboración y de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio Público. En la UFEM se va a constatar la identidad de lxs testigos y cumplir con los requisitos para estos casos, por ejemplo, que no tengan contacto entre sí.