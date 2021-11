Tras conocerse la violencia y la falta de controles que hubo con Lucio sobre las golpizas que sufría por parte de su madre, habló el tío Maximiliano Dupuy. En una entrevista exclusiva con Telenueve Central, el hombre aseguró que "la verdad fallaron muchas cosas, no hubo un seguimiento. Realmente comprobar las situaciones en las que se encontraba Lucio. La Ley ampara a la madre, la Policía decía 'mientras esté con la madre va a estar bien'. No es suficiente los lazos de sangre hay muchas cosas que hay que cambiar”.

“En noviembre de 2018 trajimos al nene porque ella nos entregó a Lucio porque no estaba en las condiciones para criarlo, en febrero nos dio una autorización para poder hacer con Lucio todo, llevarlo al hospital o de viaje. En julio nos dieron la tutela y con ese papel nos habían dicho que era suficiente. No fue así cuando a ella se le ocurrió ir a buscar a Lucio, comenzaron las denuncias, las idas a la comisaria. Ella decía que nosotros maltratábamos a Lucio físicamente y mentalmente”, agregó Maximiliano.

En cuanto a la tutela que le dio la Justicia a la madre, el tío del nene asesinado a golpes destacó que “todo lo que ella decía era verdad, ni la tenencia importaba. La Policía me decía ‘si dicen que el nene está golpeado a vos te meten preso’. Ella no apareció durante un año y medio y consumía. El nene tenía contacto con su abuela materna porque venía a buscarlo. No pudimos tener más contacto después de ésto, es más le dijo a mi hermano que si ella se enteraba que nosotros estábamos viendo al nene no se lo iba a dejar ver más al padre”.

Además, Maximiliano contó que ellos veían que el chico estaba golpeado pero pensaban que era algo normal por su edad que se lastimaba jugando. "Notábamos que el nene aparecía lastimado, es un nene de cuatro años uno supone que se cayó de la bici o se agarró los dedos con la rueda, le puede pasar. Lo que ha pasado esta semana ha sido brutal, se le fue la mano para mí esta semana", cerró.

Mirá la entrevista completa.