Cientos de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nacional de Salta, se manifestaron en la mañana de ayer en las puertas de la sede universitaria, en reclamo por el nuevo reglamento que aprobó la semana pasada el Consejo Directivo. Las alarmas se encendieron al saber que se dio luz verde a medidas que restringen la posibilidad de rendir exámenes finales y, así, frenar las trayectorias académicas.

La presidenta del Centro de Estudiantes de la facultad, Mariana Funes, contó a Salta/12 que sí tenían conocimiento que desde el decanato se quería modificar el reglamento de cursada para los alumnos. Al saber de ello, realizaron sugerencias previas ante las autoridades, pero consideraron que las mismas "ya lo tenían armado prácticamente y lo aprobaron el martes 23 de noviembre, sin hacer caso a lo que expresamos", indicó.

Entre las medidas adoptadas se decidió sacar la prórroga de regularidad, que implicaría que los estudiantes no puedan solicitar la extensión de su condición de regular para evitar el vencimiento de una materia. Esto derivaría, en que deban rendir en condición de libres, o recursarla.

Otro punto, es que si los estudiantes se anotan y no asisten al primer turno de examen, que suelen tener dos o tres llamados, perderán automática el turno para el próximo llamado. "Este planteo es una medida que ya existía antes, pero que luego se la sacó porque se demostró que no funcionaban, pero ahora la vuelven a incorporar", sostuvo Funes.



Un tercer punto, y quizás "el más grave", según Funes, es que aquellos estudiantes que desaprueben el final de una materia cinco veces quedarán libres automáticamente. La medida va en contra del propio reglamento de la UNSa, que asegura que un estudiante puede sostener su condición de regular hasta un total de nueve turnos ordinarios, lo que representan dos años.

"Nos quitan anticipadamente la regularidad y nos obligan a recursarla y rendirla libre", denunció la presidenta de los estudiantes.

En la sesión donde se votó la resolución, "basicamente con el claustro estudiantil no pudimos hacer nada y se aprobó nomas", expresó Funes, quien se mostró angustiada al detallar que las medidas restringen las trayectorias académicas. Tras la aprobación, inmediatamente el estudiantado dialogó con las autoridades académicas, pero no hubo una respuesta favorable.

Esto derivó en la manifestación pacífica, que se realizó ayer en las puertas de la UNSa, con el fin de que "las autoridades del Consejo Directivo, conozcan nuestra preocupación o descontento con esta situación". De la protesta, también participaron organizaciones estudiantiles de otras facultades y organizaciones políticas de izquierda, quienes se quedaron a una asamblea que se realizó pasado al mediodía.

A la izquierda, la decana de la facultad de Salud, María Silvia Forsyth

En Salta, se dictan las carreras de Enfermería, Nutrición y Medicina, con un estimado de más de 6 mil estudiantes.

Tras la visibilización mediática, la decana de la facultad, María Silvia Forsyth, se hizo presente en el lugar de la protesta y le deslizó a los estudiantes que las medidas se podrían revertir. En ese sentido, explicó, a distintos medios de comunicación, que esperan encontrarse con el claustro estudiantil para que revean conjuntamente los artículos en discusión.

Reconoció que la propuesta de modificación del reglamento, se realizó ante la preocupación latente, de que el tiempo promedio que tiene un alumno de la facultad para recibirse es de 15 años. “Un estudiante que tiene que recursar tres veces una materia y tiene que rendir ocho veces para aprobar, quiere decir que no estamos funcionando bien, nosotros como profesores y al alumno también le está pasando algo”, afirmó Forsyth.

La decana, los citó a un encuentro masivo para el lunes entrante, cerca de las 11, en la sede universitaria. No obstante, la propuesta no dejó conforme al alumnado, ya que no notaron una predisposición de la decana para un diálogo más abierto.

Aún así, afirmaron a este medio analizar cada uno de los puntos propuestos para hacer una presentación formal ante el Consejo Directivo de la Facultad de Salud. Funes, también celebró que los estudiantes hayan decidido manifestarse y hacer lugar a la defensa de sus derechos.