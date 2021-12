Luego de desarrollar su trilogía Antro, Guerra y Nemesis, le cantautore performer Marttein lanza su nuevo EP “Romántica” donde cuenta sobre las distintas maneras de amar y diferentes tipos de romances, ¿qué pasó con el romance en la pandemia? ¿cómo relacionarse amorosamente mediante una pantalla? son algunos de los tópicos por los que navega.

Romántica, el nuevo EP de Marttein propone un universo estético y sonoro sobre historias de amor y diferentes tipos de romances. Le artista propone narrar diferentes estados y estaciones que recorre en cada una de las cuatro canciones.

“Lo loco es que se llame así porque en general no siento que el código que yo usé sea interpretado por cualquier persona como una canción romántica” dice Marttein sobre el nombre del EP y agrega que algo importante que tienen estas cuatro canciones es que “tuercen un poco esa relación de la letra y el sonido en una canción de amor” como por ejemplo en su canción Dos Perrxs que es una canción romántica pero con sonidos “muy furiosos y chocantes” agrega.

Este EP es su cuarta obra y a diferencia de las anteriores, con esta optó por investigar más de lleno en el área del cariño y las relaciones, cuando en las otras obras, la atmósfera está más llevada para lo político: “yo cuando empecé a desarrollar Antro (su primer disco) en 2016, la música que más sonaba era del género del indie y yo sentía que estábamos en una época muy intensa y en un momento político muy sacado, esa musica a mi no me representaba” cuenta también que algo que lo ponía mal en ese momento era que “sentía que como juventud el arte tenía que decir algo al respecto y como yo no sentía que ese era el sonido del momento, mi primera intención era hacer algo que refleje la oscuridad de lo que estaba pasando en la calle” remata le músique.

Sobre los comienzos del amor entre Marttein y la música, en su casa se escuchaban artistas muy variados, por un lado su padre le mostraba cosas como Serú Girán, Sex Pistols, Virus y Charly García, mientras que su madre escuchaba Queen, Sandro y Alejandro Sanz. Luego en su preadolescencia su hermana le mostró bandas como The Smiths y Joy Division. Todas bandas que luego de algún modo lo nutrirán para después hacer su música. También aprendió a tocar la guitarra desde muy chicx y con la llegada del internet, elle se comenzó a obsesionar con la música y pasaba muchos ratos en YouTube investigando sonidos nuevos.

“A los 15 arranqué con mi proyecto, quería tener una banda, pero nunca encontraba a nadie para armar algo. Estaba en el Esnaola y empecé a renegar de la música con instrumentos porque era muy rígido el conservatorio y comencé a escuchar música electrónica o hecha con computadoras, que durante toda la anterior parte de mi vida era un gran 'no', siempre escuchaba música con bandas e instrumentos, pero ahí empecé a pensar que de esta manera puedo encarar algo yo sole y ahí empecé el primer disco Antro” explica Marttein.

Antro es su primera obra y es descrito por elle como un trap mezclado con tango, lleno de melodías y armonías de este género, con letras que sin embargo nada tenían que ver con las letras convencionales del trap, eran más similares a poemas.

“Para el momento de este disco escribía de una manera más metafórica y suave quizás, cuando escribía los temas muchas veces salían de un tirón y la mayoría surgian de la letra y después hacia la música” cuenta. Agrega también que escribía mucho por la calle y mientras viajaba en los subtes: “Tanto en Antro como en Nemesis hay algo de que están muy atravesados por Buenos Aires, por la ciudad y su atmósfera en ese momento en específico. Yo no sentía que la gente estuviera bien y veía que todos estaban muy desconectados entre sí, que había una mirada particular entre la gente como una forma de vivir deshumanizando a los demás”. Termina agregando que lo que buscaba con Antro era succionar el sonido de la ciudad y que este es su testimonio de lo que pasaba en Buenos Aires en el 2016.

Luego sale Guerra, que cuenta con 6 canciones instrumentales. Para Marttein fue como generar otro álbum conceptual y narrativo, solo que esta vez lo hizo directamente a través de los sonidos y del orden de cada canción: “habla sobre el conflicto, sobre las oposiciones y tiene que ver con todo esto de las némesis, de las enemistades y del 'vos estás en un bando y yo en el otro' que yo sentía tanto. Hay muchos tejidos, si bien está materializado en bastantes sonidos de la guerra es un álbum que tiene que ver con el conflicto y con la pelea”.

Aqui le artista utiliza samples de la guerra de Malvinas, del discurso de Galtieri, gritos de gente alabando y gente desesperada.

En Némesis, su álbum más largo, retoma un poco la idea de Antro: “Sentía mucho conflicto constantemente entre la gente. Después fue muy loco porque ‘testimonio y masturbación’ atraviesa bastante el disco, esto de ‘lo que hay detrás de las cosas’ y hablar de la oscuridad me parecía muy necesario en ese momento porque sentía que había mucha y no había por qué negarlo” dice le musique.

Este nuevo EP cuenta con cuatro canciones siendo Ventanas la primera. Para esta canción colaboraron Pedro Montivero en el bajo y Violeta Garcia de Blanco Teta en el cello. El tema trata sobre dos chicos que se miran a través de las ventanas y jamás llegan a tocarse y concluir su tensión. El video conecta la música con las visuales de un universo apocalíptico en Buenos Aires, pero que de todos modos está atravesado por el amor que todavía persiste. Se encuentra disponible en YouTube y cuenta con más de 8.000 visitas.

Otra canción que también tiene video disponible en la misma plataforma es Dos Perrxs. Sobre este tema Marttein cuenta: “es una canción de amor expresada desde la pasión más exacerbada y desde la furia también, retrata ese lado del amor y de la conexión entre dos personas en la que ambxs siente una pulsión interna muy fuerte hacia le otre”.

Luego continúan Kiki (guitarras por Renzo Garcia) y Romántica (bajos de Montivero), tema que busca ser una especie de conclusión de este relato que le cantautore propone.

Romántica fue masterizado y mezclado por Manuel Cano y los outfits tan particulares de los shows en vivo de Marttein son armados por Orkgotik.

Romance trata de la diversidad y el amor, de las ganas, del contacto, crea un universo apocalíptico en el que aún en situaciones extremas existe el cariño. El EP va a estar disponible en Spotify el 5 de diciembre. Pueden seguir a @marttein en Instagram para estar al tanto de sus novedades.