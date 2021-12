La provincia de Tierra del Fuego no registró casos de coronavirus autóctonos por cuarta semana consecutiva, aunque detectó 11 contagios correspondientes a turistas que visitaron la ciudad de Ushuaia, en su mayoría por vía marítima, confirmaron este miércoles fuentes oficiales del Ministerio de Salud fueguino.



De los 11 casos positivos, nueve corresponden a los 173 tripulantes del crucero "Ultramarine", de la empresa Quark Expeditions, que llegó al puerto local el 25 de noviembre ya con cuatro contagios y que permanece en estado de aislamiento (nadie sube ni baja) al menos hasta mañana.



Los dos casos restantes son "turistas que iban a abordar otro crucero y que se testearon previamente y dieron positivo para covid-19", explicó a Télam la ministra de Salud provincial, Judith Di Giglio.



En tanto, ya se sabe que otro tripulante del "Ultramarine" y un turista más también dieron positivo a los test de coronavirus, aunque los datos aparecerán "recién en el informe de la próxima semana", precisó la funcionaria.



De esta forma, por primera vez en un mes Tierra del Fuego tiene 13 personas cursando la enfermedad, si bien todos corresponden a visitantes y en Ushuaia, ya que no se registraron casos ni en la ciudad de Río Grande ni en el Municipio de Tolhuin.



Otra particularidad de esta semana epidemiológica fue que ocho turistas africanos, que ingresaron a la provincia antes de la decisión administrativa nacional que impuso mayores controles a los ciudadanos de ese continente (por la aparición de la variante Ómicron) debieron ser aislados en forma preventiva.



Los visitantes llegaron al aeropuerto Malvinas Argentinas de Ushuaia en un vuelo charter con la idea de abordar un crucero este lunes, y luego de ser sometidos a test de PCR que dieron resultado negativo, fueron trasladados a un hotel para cumplir con un aislamiento de 14 días, reveló Di Giglio.



"La realidad es que el virus continúa circulando en todo el país. La situación de no tener ningún caso en Tierra del Fuego es transitoria", reconoció la ministra de salud.



También dijo que en relación a la actividad de cruceros, "los protocolos se han activado de manera ordenada, tal como lo establecen las normativas provinciales y nacionales. Las medidas sanitarias se vienen cumpliendo de manera conjunta", aseguró.



De acuerdo al informe oficial, la última muerte por coronavirus en la provincia ocurrió el 27 de septiembre, mientras que por novena semana consecutiva no hay personas internadas en terapia intensiva.



Los funcionarios sanitarios confirmaron que en la actualidad hay 31.744 contagiados desde el inicio de la pandemia y 494 fallecidos.



La situación epidemiológica fueguina viene mejorando desde hace 19 semanas seguidas, lo que permitió a los funcionarios provinciales sostener la flexibilización de actividades dispuesta por el gobierno nacional desde el 1 de octubre.



Además de eliminar el uso obligatorio de barbijo al aire libre (salvo en casos de aglomeraciones) la provincia obtuvo la autorización nacional para recibir turismo extranjero a través del Aeropuerto de Ushuaia y para habilitar la temporada de cruceros, que comenzó el domingo 7 de noviembre con la llegada del "National Geographic Endurance".



Según el informe de la Cartera de Salud, en la semana del 23 de noviembre no se habían contabilizado casos positivos, ni en Ushuaia, ni en Río Grande y tampoco en el municipio de Tolhuin, mientras que no se habían reportado ni fallecimientos ni internados en terapia.