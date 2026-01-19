Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Novedades de AMC, UN3 y HBO Max

­­Programados

Federico Lisica
Por Federico Lisica
GENTILEZA pelcula talamasca
"Talamasca: la orden secreta", se estrenará en AMC. (GENTILEZA /David Gennard/AMC)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Protesta estatales cordobeses

Los sindicatos estatales profundizaron su plan de lucha en medio de tensión política

Estatales de protesta en Córdoba

EMPALME

GENTILEZA pelcula talamasca

Novedades de AMC, UN3 y HBO Max

­­Programados

Por Federico Lisica

Exclusivo para

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

ICE Policia Inmigraciona EEUU

Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio

Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone

Por Axel Schwarzfeld

El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco

La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino

Mineria San Jorge Protesta

La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador

Un caravanazo de vecinos y asambleístas

Por Gabriela Valdés

El País

MILEI-23/01/2025

El Presidente estará casi una semana fuera del país

Con el mismo discurso de siempre

Por Melisa Molina

Todos en la disputa por la jefatura de Gobierno porteño

La interna secreta de LLA por la Ciudad

Por Werner Pertot

La Justicia paró las obras de un bar hasta el 8 de abril

Un freno a la privatización de un ex centro clandestino de detención y tortura en Mar del Plata

Por Ezequiel Casanovas
Milei, Trump, Caputo, Bessent-14/10/2025

Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” de Donald Trump para Gaza

Alineamiento automático con la Casa Blanca

Por Paula Marussich

Economía

(L-R) Panama's President Jose Raul Mulino, Bolivia's President Rodrigo Paz, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, Paraguay's President Santiago Pena, Argentina's President Javier Milei, Uruguay's President Yamandu Orsi and Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira pose for the official picture as European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic (L, back) applauds, at the end of the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.

Grandes patronales, a favor del acuerdo

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

Trabajadores, pymes industriales y jubilados, principales perjudicados.

Ganadores y perdedores en la era libertaria

Por Mara Pedrazzoli

Entre la crisis de la actividad económica, los favores "excesivos" y los reclamos persistentes

Qué dice de Milei el poder real en las fiestas, asados y playas de Punta del Este

Por Leandro Renou

Sociedad

Esteban Magnani

El investigador Esteban Magnani, sobre los avances tecnológicos y la sociedad

“En la IA, de prometer curar el cáncer pasaron a ofrecer contenidos eróticos”

Por Julián Varsavsky
Incendio Chubut

"Las condiciones de peligro se incrementarán en Chubut"

El riesgo se mantiene en la Patagonia

Accidente de tren en Adamuz, España

El peor accidente ferroviario en años sacude al sur de España

Impacto letal entre dos trenes de alta velocidad

Serios daños en viviendas y corte de luz

Comodoro Rivadavia: se evacuaron 90 familias por un desplazamiento de tierra en el cerro Hermitte

Deportes

FOTO PRENSA INDEPENDIENTE RIVADAVIA copa argentina 2026 independiente rivadavia estudiantes bs.as

El campeón de la edición 2025 superó a Estudiantes de Buenos Aires

Copa Argentina: debut auspicioso de Independiente Rivadavia

Alaves' Spanish goalkeeper #01 Antonio Sivera jumps to catch the ball during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Deportivo Alaves at Metropolitano Stadium in Madrid on January 18, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Cayó el puntero Barcelona y se acerca Real Madrid

Liga de España: Atlético Madrid superó de local al Alavés

FOTOBAIRES uruguay amistoso 2026 penarol river santiago beltran

El “Millonario” cerró su pretemporada

River venció a Peñarol por penales y se quedó con el amistoso en Uruguay

Senegal's defender #19 Moussa Niakhate and Senegal's defender #02 Mamadou Sarr celebrate after the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Se impuso ante el local Marruecos en el suplementario

Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones