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El País

Guiño del Gobierno al camarista Víctor Pesino

Falló contra los trabajadores y recibió un premio exprés

Horas después de que resolviera la vigencia de la reforma laboral, Milei inició el trámite para que Pesino permanezca en la Cámara del Trabajo después de cumplir 75 años.

Felipe Yapur y Luciana Bertoia
Por Felipe Yapur y Luciana Bertoia
CGT en tribunales, reforma laboral
CGT en tribunales, reforma laboral Leaders of the General Confederation of Labor (CGT), unions and members of the Judicial labor courts attend a rally to support legal action against the labor reform of Argentina's President Javier Milei, in front of Argentine courthouse in Buenos Aires on March 2, 2026. Argentina's Congress on February 27 adopted President Javier Milei's flagship labor reform, handing victory to the libertarian leader in his push to boost hiring by loosening rules on working hours, dismissals and overtime. (Photo by Juan Mabromata / AFP) (AFP -/AFP)

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