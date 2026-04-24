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Sociedad

Contenía un corservante no permitido

La Anmat prohibió una marca de óleo calcáreo y ordenó su retiro del mercado

Una familia había denunciado que su beba presentó irritación en la piel, tras usar este producto.

Anmat Prohibieron la venta de una marca de óleo calcáreo (Freepik)

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