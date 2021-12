En el mismo día que fue procesado por el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, el exmandatario Mauricio Macri se reunió con el presidente chileno Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda de la capital trasandina, señaló que Chile "es el único país del primer mundo en Latinoamérica" y aconsejó a sus ciudadanos a "cuidar lo que tienen", en lo que fue leído como un guiño a la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast para el balotaje presidencial del 19 de diciembre.



Según Macri, "desde Argentina se ve a Chile como líder de un proceso que marca un rumbo para la región". Y dio su posición de lo que fueron las revueltas sociales en distintas ciudades chilenas, que lograron poner fin a la Constitución elaborada por Augusto Pinochet, al considerarlas "olas de incendio bestiales".

"A veces siento que no terminan de valorar lo que han logrado. Construir lleva mucho tiempo, pero destruir se puede hacer en muy poco tiempo. Cuiden lo que tienen, cambiar es fundamental en la vida pero siempre esa innovación tiene que ser con equilibrios", agregó.



Balotage en Chile

Sobre la segunda vuelta en Chile, a celebrarse en 18 días, Macri expresó que espera que "quien gane no ponga en riesgo la relación bilateral" con Argentina y al referirse en particular a Kast reconoció que no lo conoce personalmente pero lo identificó con la continuidad de las políticas de Piñera, con quien sí tiene una larga relación personal. "Calculo yo que (Kast) intentará gobernar en la misma línea que lo hizo el presidente Piñera y la Concertación", declaró.

Macri llegó este jueves a Chile para cumplir con compromisos en su rol de presidente de la Fundación FIFA, por lo que no era una visita de carácter oficial. No obstante, fue recibido anoche por Piñera en su residencia y esta mañana ambos mantuvieron un encuentro en el Palacio de La Moneda.