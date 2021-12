En la Avanzada Presidencial, la AFI no hacía tareas en continuado, como se muestra en la investigación que lideró Bava. Según la veintena de partes que analizó, las tareas de espionaje se hicieron entre diciembre de 2017 y finales de 2018, no únicamente cuando Macri viajaba a Mar del Plata. Las tareas cesaron cuando apareció el submarino. “El hecho concreto de que se haya espiado a las y los familiares tripulantes del submarino cuando estos iban a reunirse con el Presidente de la Nación, pero que no se haya tomado la misma determinación en otras oportunidades es un argumento concreto que ilustra cómo la infiltración en los reclamos de los 44 tripulantes respondió a un requerimiento puntual realizado por el imputado”, afirma el juez.