Con los 30 primeros testeos realizados ayer, Santa Fe puso en marcha los "narcotest" a las fuerzas de seguridad. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el lanzamiento de los controles con su propio análisis. La iniciativa, indicaron, busca detectar y erradicar el consumo de estupefacientes en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio.

Los test serán sorpresivos, periódicos y no anunciados, y alcanzarán a agentes policiales, personal del Servicio Penitenciario y funcionarios políticos. Además, habrá sanciones ante la inasistencia a realizarlos. “No vamos a tener ningún funcionario que consuma sustancias ilegales”, afirmó el mandatario provincial.

Se trata de la implementación de una política de control que había impulsado el gobernador, en 2017, cuando fue ministro de Seguridad. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento; también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio de seguridad”, subrayó el gobernador.

En el lanzamiento de los controles antidoping a las fuerzas de seguridad, el propio mandatario se realizó el primer testeo -en presencia de medios de comunicación que estuvieron en la actividad-, cuya respuesta se conoce de inmediato, y en su caso arrojó resultado negativo en las sustancias que se miden: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.

La medida se enmarca en el nuevo plan de fiscalización impulsado por esa cartera. La resolución fue firmada por Cococcioni, que también integra el padrón de personas sujetas a control y ayer realizó el suyo, también con resultados negativos.

En esa línea, el gobernador señaló: “Actuamos con ejemplaridad: fuimos los primeros en someternos a la prueba. El ministro me avisó ayer que las muestras llegarían hoy y pedí estar presente para dar el ejemplo. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”.

Solo durante la primera mañana de testeos, se realizaron alrededor de 30 narcotest. “Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad”, dijo el mandatario.

Según se indicó, la iniciativa busca detectar y erradicar el consumo de estupefacientes en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio. Además, se incorpora como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. “Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud; pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, remarcó el ministro del área.

Los estudios serán realizados por laboratorios externos; mientras que los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el propio gobernador. “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, indicó Cococcioni. Los resultados quedarán a disposición de la autoridad correspondiente para adoptar las medidas que se determinen.

El funcionario aclaró que los controles son sorpresivos: “Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”.

Y añadió que se trata de “una política que forma parte de un conjunto de acciones de integridad tendientes a preservar instituciones cuya misión es proteger a la sociedad y que deben exhibir transparencia activa”.