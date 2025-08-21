En el oficialismo no construyen, rebautizan. Después de decretar en mayo pasado el cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ahora la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que en esa misma sede funcionará un “centro cultural infantojuvenil” que llevará el nombre de Leonor Acevedo Suárez, madre de Jorge Luis Borges.

El gesto no es menor. El espacio, dedicado desde 1995 al estudio y preservación de la obra del tres veces presidente, pasará a integrar la lista de símbolos peronistas arrasados por la administración de Javier Milei. Una lista que, como bien dijo Cristina Fernández de Kirchner en una de sus últimas intervenciones, muestra un Gobierno que no hace nada más que cambiar nombres.

La funcionaria explicó que el nuevo espacio será “inclusivo y accesible”, con el objetivo de “promover el capital humano en todas las etapas”. Pero lo cierto es que la decisión de fondo ya había sido tomada meses atrás, el pasado 7 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre definitivo del Instituto Juan Domingo Perón y de la Comisión Permanente de Homenaje al expresidente. Desde ese momento, la sede quedó vaciada de actividades y personal. Lo que ahora se presenta como novedad no es más que un rebautismo, con un nombre elegido para marcar distancia política e ideológica con el peronismo.

La elección de Leonor Acevedo no es casual. Pettovello dijo que el nuevo nombre busca “homenajear el trabajo silencioso de la familia" que acompaña, en referencia a la madre de Jorge Luis Borges. Pero el gesto tiene un mensaje político evidente: Borges fue un opositor declarado al peronismo y llegó a llamarlo “una calamidad para la Argentina”. Que la sede del Instituto Perón pase a llevar el nombre de su madre no es un detalle menor, sino un cambio intencional.

Rebautizar edificios, sacar placas, cambiar nombres; este gobierno no construye, sino que destruye lo existente y confía en que estos actos basten para mostrar su gestión.

Seguí leyendo: