El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, de 77 años, anunció su retiro de los escenarios y la coronación de sus 65 años de carrera con una gira de despedida en 2022 que empezará en Nueva York, pasará por América Latina y terminará en Barcelona, la ciudad que lo vio nacer. “Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, dijo el artista.

Su discográfica, Sony Music, informó la decisión de Serrat a través de un comunicado que publicó el miércoles a la noche: “Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira, 'El vicio de cantar 1965-2022', con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”.

La gira de despedida de Serrat

La despedida dará comienzo en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, añadió el texto.

Hasta el 8 de diciembre no habrá información más detallada sobre los conciertos y sus fechas, según indica la web creada para esta última gira.

El último concierto de Serrat fue en febrero de 2020, en la gira “No hay dos sin tres” que hizo junto a su amigo Joaquín Sabina y que quedó interrumpida por una caída en el escenario del cantante andaluz.

“¡Qué sería de mí sin América Latina!"

“Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona”, dijo el catalán al diario El País sobre cómo atravesó la pandemia.

Serrat aseguró que la gira incluirá fechas en América Latina. “¡Qué sería de mí sin América Latina! -afirmó el autor de Mediterráneo-. Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios… Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre… ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos”.

Serrat agregó que seguirá viajando, aunque solo de visita. “Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento”, sostuvo y concluyó: “Me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.