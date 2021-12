Desde Roma

El senador ítalo-latinoamericano (nacido en Uruguay pero que vivió en Argentina) Adriano Cario, votado en Argentina como representante de los italianos en el exterior en las elecciones parlamentarias de 2018, este jueves fue destituido de su cargo por el Senado italiano. La Cámara Alta aprobó con 132 votos favorables, 123 contrarios y 6 abstenciones la orden del día presentada por el Partido Democrático (PD centroizquierda) que pedía no convalidar la elección de Cario acusado de fraude electoral. Pero todavía no se ha decidido si el candidato del Partido Democrático, Fabio Porta, que por la cantidad de votos obtenida debería ser quien ocupe ese lugar, podrá o no hacerse cargo. Para tomar esa decisión la Junta para las Elecciones del Senado se reunirá el 9 de diciembre.



“Soy extraño a cualquier hipótesis de manipulación. Ha habido una pericia sobre una muestra de votos muy reducida, en 3 de las 99 secciones donde se votó. Y esto se enfrenta a muchas decenas de miles de votos conseguidos legítimamente por mí. Para disponer la caducidad de mi cargo deberían verificarse todos los votos”, declaró el ex senador Cario.

El voto de los italianos en el exterior se hace por correo, para lo cual el consulado envía los papeles necesarios a la casa del interesado y éste los debe devolver por correo al consulado una vez que escribe el nombre del candidato preferido. Luego de la denuncia de fraude que presentó ante el Senado el candidato en el exterior del PD, Fabio Porta, la junta para las Elecciones del Senado y la Fiscalía de Roma iniciaron investigaciones. La fiscalía llegó a la conclusión de que en realidad hubo fraude porque una misma mano escribió el nombre de Cario en numerosos votos, de acuerdo a lo que pudieron demostrar los calígrafos encargados. Se trataría de un total de 2.140 votos manipulados a favor de Cario en las 5 secciones analizadas de Buenos Aires.

Cario fue elegido senador en 2018 como representante de la Unión Sudamericana Emigrados Italianos (USEI). Luego se pasó al MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior) fundado por el actual senador en Italia y ex diputado ítalo-argentino Ricardo Merlo.

El posible próximo senador Fabio Porta

“Es la primera vez que la elección de un candidato en el exterior viene anulada por el fraude electoral que fue confirmado -declaró Fabio Porta a PáginaI12- . Este es un resultado importantísimo. Para la sustitución de Cario se deberá reunir de nuevo la Junta Electoral del Senado”. Es urgente tomar una decisión en este sentido, explicó además, porque el Parlamento deberá votar en enero un nuevo presidente de la República que sustituirá al actual, Sergio Mattarella. Y no debería faltar ningún senador de los italianos en el exterior.

“La decisión de la Junta para las Elecciones del Senado del próximo jueves debería ser definitiva. El Senado tal vez tendrá que ratificarla pero no creo que deba haber otro voto. A no ser que alguno lo pida en particular”, añadió Porta.

Y para concluir, aún no sabiendo si ocupará el lugar de Cario, Porta se declaró muy satisfecho. “Estoy satisfecho porque la batalla más importante en nombre de los italianos de Argentina, de América Latina, era aquella por la legalidad del voto, la condena de los fraudes electorales. Esta batalla ha sido ganada. La satisfacción más importante ha sido ésta. La segunda parte, quién sustituirá a Cario, todavía no está clara. Pero tengo confianza en el accionar de la junta”, concluyó. Nacido en Sicilia pero vivió muchos años en Brasil, Porta se diplomó en Sociología Económica en la Universidad de Roma La Sapienza. Trabajó para distintas organizaciones relacionadas con los italianos en el exterior. Fue diputado durante dos períodos parlamentarios y en 2018 se candidateó como senador.