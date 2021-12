José Sacristán, uno de los mayores actores de la historia del cine español, compartió un contundente mensaje contra los antivacunas, al calificarlos de "necios" y solicitar que si enferman, "se paguen ellos mismos el tratamiento". "No me cabe en la cabeza estos estúpidos, estos necios que asesinan, que matan, que no se quieren vacunar, que la gente está muriendo", exclamó el artista de 84 años sobre el accionar de este sector que milita en contra de las medidas de cuidado para combatir la pandemia de coronavirus.

Además Sacristán consideró que las personas que se manifiestan abiertamente en contra de las vacunas deberían pagar por sus propios servicios médicos. "Usted no quiere vacunarse, usted no quiere prevenir, usted no tiene derecho a meter en un ataúd a un semejante, y, por lo tanto, aunque sea solo eso, pague usted la posibilidad de ser curado, por imbécil".

Días atrás la Academia de Cine de España anunció que Sacristán recibirá nada menos que el Goya de Honor 2022. Con más de seis décadas de actividad en teatro, cine y televisión, Sacristán es reconocido por su protagonismo en películas de gran impacto como Un hombre llamado Flor de Otoño, Asignatura pendiente, El muerto y ser feliz o Solos en la madrugada.

A partir del anuncio de su premiación, el actor decidió conceder una entrevista en el programa televisivo La Roca, de Nuria Roca en La Sexta. Allí Sacristán habló de la importancia de la responsabilidad social, al tiempo que solicitó que las las vacunas lleguen a todas partes del mundo y no solo a los países de Occidente, en el marco del avance de la variante ómicron. "Mientras no exista un mínimo de justicia vamos a seguir siendo amenazados. El bicho se reproduce donde no hay dinero para poder atacarle. Es algo que quizás nos haga reflexionar, pero tengo serias dudas", enfatizó.



Y concluyó: "Pertenezco a una especie con unos ejemplares que me cuesta reconocerme en ellos. Pero esto viene a poner en evidencia que hay una injusticia tan brutal, tan extrema, que acaba volviéndose contra nuestros propios intereses".