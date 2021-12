En lo que fue la primera sesión luego del recambio de sus integrantes, la Cámara de Senadores de Salta, aprobó y convirtió en ley de forma unánime el proyecto para declarar y obligar al Estado provincial a garantizar el abordaje integral, especializado e interdisciplinario para las personas que presentan tartamudez o disfluencia.

El presidente de la comisión de Salud, Manuel Pailler, indicó que la ley beneficiará a un porcentaje muy importante de ciudadanos y ciudadanas salteñas, ya que se estima que en el país hay alrededor de un millón de personas que viven con ese problema en el habla, y que el 1% de la población mundial lo tendría.

“Es un trastorno del habla, no una enfermedad o discapacidad, sino un desorden sensorio motor, que se caracteriza por repeticiones, prolongaciones y bloqueo al hablar”, explicó el legislador, que a su vez es médico de profesión. Detalló que no surge por una sola causa, sino que es multicausal, “no está asociada a un solo factor”. Y lo más común es que se presenten en la etapa de desarrollo del habla y lenguaje, entre los 2 y 5 años, pudiendo perdurar durante toda la vida, lo que genera algunos problemas faciales si no se trata a tiempo.

La norma también prevé cambios a nivel educativo, preparando a docentes y equipos de apoyo, “deberán tener conocimiento para brindar las herramientas necesarias y el acompañamiento correspondiente”, afirmó Pailler.

Su autor, el diputado Omar Exeni, que vive con tartamudez al igual que su hijo de cinco años, presenció la sesión, y trás ser aprobado el proyecto recibió el aplauso de todos los integrantes en el recinto por considerarla una medida de inclusión hacia un sector de la población históricamente invisibilizado pero que sufría cotidianamente la discriminación.

El representante por La Caldera, Miguel Calabró, se animó a contar su propia experiencia de joven, y aseguró que sufrió discriminación por tener un grado de tartamudez en su niñez y adolescencia. Subrayó que “es uno de los principales problemas de bullying en la etapa escolar”, por lo que celebró que con esta iniciativa se comenzarán a corregir esas situaciones desde el abordaje escolar.

Mientras que Sergio “Topo” Ramos contó que aún hoy “en el interior no se habla mucho de este tema, porque los chicos que viven con tartamudez no salen, no se muestran, y estas leyes buscan un cambio de actitud en los entornos familiares y escolares, así como la especialización y abordaje específico para visibilizar y revertir esas situaciones que se presentan en la vida de muchas personas”.

El 22 de octubre se conmemora el Día Internacional de toma de conciencia sobre la Tartamudez. El objetivo de la ley es sensibilizar a la población realizando campañas de visibilización y actividades de contención a las personas que presenten dicha problemática, así como habilitar consultorios multidisciplinarios en los hospitales provinciales para su tratamiento.

Quejas por el PAMI

Los senadores también ampliaron para todo el territorio provincial un pedido de informe del senador Juan Cruz Curá que solicita al Ministerio de Salud saber cuál es la situación de las prestaciones del sistema del PAMI en todos los hospitales públicos, cuántas cápitas están asignadas a cada uno de ellos, el dinero que perciben por ese servicio prestado y cómo se trabaja ante la inexistencia de especialidades médicas.

Curá subrayó que es insostenible la situación en la ciudad de Orán, en donde son cientos los adultos mayores que hacen fila diariamente en el hospital local y en la sede de la Obra Social de Jubilados y Pensionados bajo el sol y con altas temperaturas, y que, sin embargo, no obtienen respuestas satisfactorias.

A ese pedido se sumaron Walter Wayar, Carlos Rosso, Sergio Ramos, y Manuel Pailler, quienes aseguraron que en sus departamentos se vive la misma situación, con falta de especialidades y un sistema colapsado.

En honor a Güemes

También se sancionó el proyecto que llegaba desde la Cámara Baja para que la casa de Gobierno, denominada comúnmente Centro Cívico Grand Bourg, por el barrio donde está ubicada, de ahora en más se llame “Centro Cívico General Martín Miguel de Güemes”, por conmemorarse los 200 años del fallecimiento del héroe gaucho.

Dani Nolasco explicó que es oportuno imponer el nuevo nombre justamente a la casa de gobierno en el año del bicentenario. “Era necesario enaltecer su imagen cuando finalmente se lo ubicó a nivel nacional como uno de los tres más grandes próceres de la independencia”, expresó. Asimismo, agregó que además de un reconocimiento, será un ejemplo a seguir para los que allí ejercen sus funciones.

El Poder Ejecutivo Provincial determinará la fecha en la cual se concretará el acto formal de imposición de nombre, dando cumplimiento a la presente ley.

Violencia de género

Por último, se dio media sanción a uno de los últimos proyectos que dejó la senadora mandato cumplido Silvina Abilés para adherir a la provincia a la Ley Nacional 27.533, que modifica la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, incorporando la violencia política, entre los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

Retomando la posta que dejó su antecesora, Silvia Magno explicó que la violencia contra las mujeres en política “debe enfrentarse y visibilizarse”. Aclaró que no es un problema nuevo, sino que existió históricamente, dejándolas sin lugar o menospreciándolo, así como naturalizando prácticas estigmatizantes hacia ellas. “Por lo que se debe avanzar en políticas positivas que tiendan a revertir esa histórica discriminación”, culminó.

No mencionó la legisladora que en ese mismo recinto es la única mujer representante y que se debería modificar la Ley de Cupo para que se revisen las elecciones en las que las listas son unipersonales como es el caso de la elección de senadores, donde se elige solo uno por departamento.

Confirmaron las comisiones

Ayer también dieron a conocer la nueva integración de las comisiones permanentes. Así, la comisión de Derechos Humanos esta vez estará presidida por Carlos Ampuero y será secundado por Walter Cruz. En Educación continuará Carlos Rosso, y en Justicia se ratificó a Jorge Soto; la de Legislación General estará a cargo de Javier Mónico; Minería tendrá como presidente a Sergio Ramos; Obras Públicas e Industria, Fernando Sanz.

En tanto que la comisión de Salud la seguirá presidiendo Manuel Pailler, y la de Turismo estará a cargo de Sergio Saldaño; la de Agricultura, Ganadería y Transporte estará en manos de Walter Wayar; en Área de Fronteras, estará el oranense Juan Cruz Curá; en Adicciones, Sonia Magno, y en Economía, Marcelo Durval García. Aún restan por definir las comisiones especiales como la de Género, en donde se supone que quedará la única integrante mujer en el recinto, la representante por San Carlos, Sonia Magno.