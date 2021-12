La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este viernes que por el momento no hay constancia de ninguna muerte vinculada a la nueva variante del coronavirus. "No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron", aseguró uno de los voceros del organismo, en una conferencia de prensa en Ginebra..

Desde la entidad reconocieron que probablemente "tendremos más casos, más informaciones y, ojalá que no, posiblemente fallecidos".

La nueva variante, considerada preocupante por la OMS, fue detectada primero en el sur de África pero desde que las autoridades sudafricanas alertaron al mundo de su descubrimiento, el 24 de noviembre, se registraron casos de Ómicron en unos 30 países en todos los continentes.

Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también casos de transmisión local.

La OMS considera que la probabilidad de que Ómicron se extienda por todo el mundo es "elevada" aunque hay muchas incógnitas sobre la peligrosidad y la transmisibilidad real de esta variante.

Informar y evaluar riesgos

En este sentido, desde la OMS afirmaron que no existen dudas de que la variante Ómicron se propagará por el mundo como lo hizo la Delta, por lo que llamó a los gobiernos a recoger información y evaluar los riesgos para tomar las medidas de contención adecuadas.

"Podemos estar seguros de que esta variante se expandirá. Delta también empezó en un lugar y ahora es la variante predominante", dijo Christian Lindmeier, vocero del organismo.

La variante delta, que fue detectada inicialmente en la India en el segundo trimestre de 2020, representa actualmente más del 90 por ciento de casos de covid-19 en el mundo. "Una vez que se detecta una variante y empieza la vigilancia se encuentra más y más. Esto funciona así, cuando se descubre es porque ya hay un grupo de casos en algún lugar", agregó.

Notificaciones recientes indican que ómicron ya estaba circulando en Europa antes de que Botsuana y Sudáfrica notificaran el hallazgo de la variante al secuenciar el genoma del virus encontrado en test de diagnóstico.

La OMS recalcó nuevamente que el mundo no debe entrar en pánico y debe tener en cuenta que la variante delta es la causante del aumento considerable de casos y hospitalizaciones en varios países, particularmente de Europa, desde hace más de dos semanas.

"Los confinamientos, el cierre de ciertas actividades económicas, de mercados de Navidad en partes de Europa, esto ha ocurrido antes de ómicron y la razón fue el aumento de casos de la variante delta, no perdamos esta perspectiva", declaró Lindmeier en Ginebra.

Sobre las restricciones de viajes que se impusieron contra los países donde se detectó circulación comunitaria de la nueva variante, el vocero indicó que esto sólo se justifica si se trata de una medida para ganar tiempo cuando un sistema sanitario está en dificultades.

"En lugar de cerrar fronteras e imponer restricciones (a la movilidad internacional) es preferible preparar al país y al sistema sanitario para los casos que lleguen", opinó.