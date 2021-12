Nominada a los Premios Gardel por el disco Jaaukanigás: Gente del Agua (Crystal Music, 2019), protagonista de escenarios nacionales e internacionales, ahora en la compañía de un nuevo disco –De raíz (Acqua Records)– donde participan artistas como Juan Carlos Baglietto, Georgina Hassan, Nadia Larcher, Franco Luciani y Milagros Caliva; Patricia Gómez se sitúa como una de las voces y compositoras fundamentales del litoral. La cantante de Reconquista se presentará mañana al mediodía en El Aserradero (Montevideo 1518), en el marco de la gira Vuelvo que la llevará, como refiere a Rosario/12, “por distintas localidades, por algunos pueblos y ciudades para abarcar, desde cada lugar, un pedacito de la provincia”.

De raíz surgió durante la pandemia, “grabado prácticamente desde la soledad del hogar de cada uno, pero a pesar de la distancia en comunión total. Justamente, si algo nos dejó esta pandemia es que solos no podemos ir a ningún lado”, explica la música en relación a un disco cuyo repertorio conjuga composiciones de sensibilidad colectiva. “En este disco decidí también hacer un homenaje a quienes de alguna manera aportaron a la raíz misma de la música litoraleña, que yo vengo abordando desde hace tantos años. Me pude nutrir de la música de Tarragó Ros, Zitto Segovia, Teresa Parodi, Coqui Ortiz, León Gieco, Fito Páez, todos músicos compositores admirados, pero que además han aportado valiosamente desde su lugar a la música popular argentina. Es un homenaje agradecido hacia quienes abrieron el camino de tantos que como yo lo venimos desandando desde este país del interior, que no siempre tiene la cabida merecida en los grandes medios o escenarios”, continúa.

-Así como hay una fisonomía de paisaje litoraleño, podría decirse lo mismo desde el plano musical.

-Hay toda una poética, atravesada por no solamente por la cuestión del paisaje sino también por el río, por las historias de la gente que vive en esta geografía, y que de pronto pueden replicarse en otras geografías. En definitiva, son parte de esta gran identidad que llevamos adelante, desde la música. Eso es De raíz, es un disco con esa canciones que hablan de quiénes somos, de dónde venimos, y me pareció que tenía que compartirlo con estos amigos, que han aceptado el convite y se sumaron con sus voces e instrumentos, cada uno desde su casa, estudio, living, aportando y compartiendo conmigo la alegría de hacer música.

-Es esta música la que te llevó a conocer escenarios diferentes, con giras por Europa, China, ¿cómo fue esa experiencia?

-La verdad que es maravilloso lo que sucede, porque la comunicación va mucho más allá del habla y de las palabras, hay una comunicación que se da gracias a la música. En uno de los conciertos que dimos en Francia había solo dos argentinos, el resto eran franceses y suizos. Yo no manejo bien el francés y le pedí a una conocida que oficiara de traductora. Terminamos haciendo un análisis comparativo entre las historias del agua de esta región de Argentina y las de ellos mismos, estábamos en Boulogne-sur-Mer y ahí está el canal de la Mancha, hay agua en las proximidades y había cosas muy similares. Tuvimos una charla amena con el público y la música acompañó esa charla. Es una experiencia hermosa y permite dar cuenta de dónde es uno, con esta música y no con otra, porque la idea es la de llevar este mensaje desde la música que proponemos y venimos haciendo desde hace mucho tiempo para de alguna manera instalar esto que somos, a través de los sonidos, la poética, las instrumentos y las voces mismas. Ahí hay una comunión hermosa.

-Así como hiciste con tu versión de “Mediterráneo”, de Serrat; un diálogo de afinidades compartidas.

-Soy una admiradora de su obra y siento que también Serrat es parte de esa raíz que llevo en mi sangre, no sólo por mis ascendientes españoles sino porque la música española está de alguna manera vinculada a la raíz de la música argentina. Nuestra música está teñida de estos colores, de estas sonoridades rítmicas, que se fueron fusionando y hoy son parte del patrimonio musical de nuestro país.

-Estás preparando un disco de chamamé, ¿no?

-¡Sí! Va a ser un disco que empezaremos a grabar en el verano, mientras transitamos actuaciones en festivales nacionales. Estamos investigando para poder realizar un disco como la música y las raíces del chamamé lo merecen. La idea es cantar autores y compositores de la música chamamecera que han sido parte de un segmento de la historia, que tiene que ver con la franja comprendida entre 1940 y 1980, porque forman parte de un paisaje muy típico de la zona, que tiene que ver con la escucha de la radio AM, cuando no existía otra manera de escuchar música, a excepción de algún vinilo o casete. Hay una gran parte de mi generación que compartía un momento determinado del día, cuando la familia toda se reunía, quizás alrededor del mate, a escuchar radio. Lo vamos a grabar ahora, en enero, para que el año que viene lo podamos compartir.