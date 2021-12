Las Gladiadoras mostraron este domingo sus ganas de reencontrarse con la gloria futbolera en una tarde en la que se impusieron con contundencia sobre UAI Urquiza por 5-2 para consagrar a Boca como el campeón del Clausura femenino de Primera División, en una final jugada en el estadio Centenario de Quilmes que tuvo como protagonista excluyente a Yamila Rodríguez, autora de cuatro goles.

Boca -dirigido por Esteban Pizzi- contó en el equipo titular de la final con Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Florencia Quiñones, Miriam Mayorga, Eliana Stabile, Clarisa Huber, Lorena Benítez, Fabiana Vallejos, Carilina Troncoso, Andrea Ojeda y Yamila Rodríguez. Completaron la planilla Dulce Tortolo, Gabriela Chávez, Adriana Sachs, Cecilia Ghigo, Camila Gómez Ares, Estefanía Palomar y Camila Baccaro. El entusiasmo de las xeneizes por abrazar otra vez el reinado de la categoría -ese que San Lorenzo les arrebató cuando lo superó en la final del Apertura- atropelló las intenciones de la UAI. Cuando llegó la hora del entretiempo, Boca ya ganaba 4-0 y acariciaba un nuevo título.

Fabiana Vallejos marcó la apertura y Rodríguez anotó los cuatro goles restantes para las de azul y amarillo, mientras que Romina Ñúñez y Daiana Falfán descontaron para la UAI, que se había consagrado por última vez en 2019 y pretendía sumar su sexto campeonato local luego de los alcanzados en 2012, 2014, 2016, 2017/18 y 2018/19. La arquera Oliveros, más allá del abultado resultado final, también fue una protagonista importante de la victoria, con oportunas intervenciones que sostuvieron el triunfo.

Boca (campeón del torneo Transición 2020 con un 7-0 sobre River en el partido decisivo) se recuperó de la pérdida del título en el Apertura 2021, luego de caer por penales contra San Lorenzo en una final que se le escapó sobre el cierre, cuando las azulgranas igualaron en el último minuto con un gol agónico de Sindy Ramírez y terminaron arrebatándole el trofeo.

"No soy consciente de lo que pasó, esta tarde hermosa y soñada. No puedo creer los cuatro goles, mis hermanas y mi mamá vinieron desde Posadas a verme y creo que me dieron fuerzas para lograrlo", contó Rodríguez, emocionada, apenas finalizada la final.

Desde su incursión en la era semiprofesional, las Gladiadoras llegaron a las tres finales y ganaron dos. Con el título, además, el equipo de la Ribera obtuvo el cupo correspondiente para participar de la Libertadores 2022. Luego de los festejos en La Boca, llegará la hora del cruce entre las de la Ribera y las Santitas, por la Superfinal 2021, que cruza a quienes conquistaron los dos torneos del año para definir al mejor equipo de la temporada