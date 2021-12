Tras la aparición en la Argentina del primer caso de un paciente contagiado con la variante Ómicron del coronavirus, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el objetivo de su cartera es que esta cepa “no genere un problema para el sistema de salud”. “Ese es el punto que estamos buscando. No buscamos que no haya casos, porque eso es algo imposible sino que los casos sean lo más leves posible”, definió.



La ministra confirmó que el paciente, un hombre de 38 años que vive en la provincia de San Luis y que antes de viajar a Sudáfrica estaba vacunado con el esquema de dos dosis, sigue “asintomático y está en perfecto estado” de salud. “Es positivo que esté transitando leve y que haya actuado responsablemente”, destacó.

La rápida reacción del sistema de salud

“Se aisló, el sistema de salud rápidamente y nos contactó. Llegó el 30 de noviembre, el 2 de diciembre le avisaron que personas de su ámbito laboral en Sudáfrica habían dado positivo y ayer tuvimos la secuenciación genómica”, relató Vizzotti durante una entrevista por Futurock. “Esto es muy importante de aclarar”, remarcó para evitar especulaciones que intenten sembrar pánico.

Según la información oficial, el hombre “estaba aislado en su casa y en el momento que le avisaron (que había contraído Omicron) también se le avisó al sistema de salud de San Luis”.



Por otra parte, Vizzotti afirmó que desde su cartera se sospechaba que la variante iba a entrar en el país “en cualquier momento” debido a que al proceso de “normalización” de vuelos en todo el mundo.

A la hora de trazar una perspectiva de las consecuencias que podría tener la llegada de la variante sudafricana a la Argentina, la funcionaria indicó que “hasta ahora no estamos viendo que en la enfermedad tenga un impacto más grave y letal ni si escapa o no de las vacunas”.

De todas maneras, todo depende de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informe al respecto, aclaró. “Hasta a hora lo único que se sabe es que es más contagiosa. Es lo que dice la secuenciación, lo que dice la evolución natural del virus. Los virus buscan ser más transmisibles pero menos letales porque nos necesitan para replicarse, no quieren matar sino existir”.

“Avanzar con la vacunación”

Frente a este panorama, destacó que la clave es “avanzar con la vacunación”. En la Argentina, “anteayer llegamos a los 30 millones de personas con dos dosis, el 80 por ciento mayores de 18 años”, precisó.

Además, agregó, “hay más de 1,7 millón de terceras dosis” y en función de este panorama, reveló, “lo que acordamos con las jurisdicciones es que, en función de los planes provinciales, se vaya convocando para refuerzos a las personas que hayan cumplido seis meses de su esquema completo”.

“Si tenemos en cuenta la cantidad de gente con vacunas con la que se infectó, la posibilidad del virus de generar infecciones graves es inferior y la posibilidad de las mutaciones va a depender de las vacunas”, explicó.

Perspectivas optimistas

Por otra parte, resaltó un dato positivo: “Hasta ahora no se reportaron muertos por Omicron y la mayoría de los casos fueron identificados fueron leves”.

“Son todas perspectivas optimistas de que la variante Omicron pueda ser transmisible pero no generar un problema para la salud pública. Ese es el punto que nosotros estamos buscando. No buscamos que no haya casos porque es imposible que no haya casos. Buscamos que los casos sean lo más leves posible”.

Por eso, “es alentador” que la persona que se contagió y permanece aislada en San Luis “esté bien”. “Lo que tenemos que hacer es avanzar con la vacunación” que, a pesar de ser lenta, “está avanzando y mucho”.

“Las provincias tienen las dosis y la Nación tiene stock. Necesitamos que la población se acerque a medida que es convocada”, concluyó.