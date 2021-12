Nadia Schujman, emocionada, dijo “esto es producto de la lucha colectiva”, ante cada condena por delitos de lesa humanidad que se consiguió en la ciudad de Rosario. Una y otra vez fue ella quien expresó en sus alegatos las pruebas, construyó la estrategia jurídica que permitió llegar a esas certezas, y subrayó el valor de los testimonios de les sobrevivientes. Militante de HIJOS Rosario desde hace décadas, fue querellante desde 2003 en la mayoría de los juicios de lesa que se realizaron en los Tribunales Federales de Rosario. Cientos de testigos-víctimas le confiaron su representación y expresaron su agradecimiento en el momento de declarar. Fue también subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia. En su última función, como directora de la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad, formó parte del proyecto de transformación que encabezó Marcelo Sain. Hoy es víctima de una persecución y quienes siempre han sido sus compañerxs convocan a expresar solidaridad a través de un petitorio que se puede firmar: “Recientemente, hemos visto cómo las oficinas del mismo Ministerio de Seguridad fueron allanadas en forma irregular, sin que se dieran las explicaciones pertinentes que justifiquen esa acción por parte de los fiscales que la realizaron y sin la presencia de testigos”, aseguran.

La embestida contra Sain va mucho más allá de algún audio de whatsapp desafortunado. Quienes la encabezan no pueden decir sus verdaderas razones, relacionadas con investigaciones que tocaron el corazón del poder económico santafesino. La causa del financista Hugo Oldani, que fue baleado en febrero de 2020, fue una de ellas. En su oficina había un millón de dólares y tres millones de pesos en el lugar, que desaparecieron. Fue el propio Sain quien presentó la denuncia ante la justicia federal y dio origen a una investigación que el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, intentó llevar una y otra vez –hasta ahora sin éxito- a la justicia provincial.

Arietti es enemigo declarado de Sain y el jefe de lxs fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, quienes llevaron adelante el allanamiento del 26 de noviembre. Acusaron al ex ministro de espionaje ilegal y llegaron a pedirles a funcionarios identificados con Sain que mostraran sus efectos personales. Esxs funcionarixs, que habían sido ratificados tras la salida de Sain, en marzo de este año, renunciaron tras los allanamientos. Una de ellas fue Nadia. “Esta situación, donde fueron imputados de delitos de los que hasta el momento no se han presentado pruebas, funcionarios comprometidos con la necesaria reforma que modernice al cuerpo de policía provincial como nuestra compañera Nadia Schujman y otros funcionarios de dilatada trayectoria, no han conseguido hasta el momento otro fin que no sea desarmar el equipo de un Ministerio tan sensible en momentos donde la violencia y el delito de guantes blancos siguen campando a sus anchas en la ciudad de Rosario. Debemos denunciar que se trata de una persecución política utilizando para ello fiscales permeables, lo que constituye un gravísimo caso de lawfare que, evidentemente, ya no es propiedad exclusiva de Comodoro Py”, dice el texto que convoca a solidarizarse.

Nadia Schujman fue, además, la denunciante de un hallazgo que muestra la necesaria implicación estatal en la violencia policial. El lunes pasado empezó en los Tribunales Federales de Rosario el juicio por la desaparición forzada de Franco, un chico de 20 años que llegó a la ciudad de visita, desde Florencio Varela, y cuando se volvía a su casa, el 6 de octubre de 2014, fue detenido en la seccional 7°, donde sufrió torturas y golpes que lo mataron. Nadie supo de él: Elsa, la mamá, viajó para buscarlo. En la comisaría y en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía mintieron sobre su paradero, intentaron plantar pistas falsas. La movilización popular hizo que la búsqueda de Franco se hiciera pública, pese a la resistencia de fiscales y funcionarios políticos. El cuerpo fue hallado en el río Paraná, el 30 de octubre de ese año. Que ese juicio esté en marcha es fruto de una intensa lucha colectiva, que llevó adelante la Multisectorial contra la Violencia Institucional.

En forma paralela, el año pasado, en el Ministerio de Seguridad provincial, advirtieron que un millón de pesos de fondos públicos habían sido usados, entre 2017 y 2018, para pagar la defensa privada de cinco policías de Asuntos Internos acusados de haber encubierto las torturas, muerte y desaparición de Franco Casco. “Los pagos se realizaron con fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo en ese momento de David Rainero, las partidas presupuestarias corresponden al período 2015- 2019 cuando el Ministro de Seguridad era Maximiliano Pullaro. Se verificó que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados. Estaba destinada al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal involucrado en el crimen de Franco Casco ocurrida en 2014", le dijo Schujman a Jose Maggi, periodista de Rosario/12, el 7 de agosto de 2020. Fiel a su trayectoria, señaló que "en la desaparición de Casco existió un complot de policías para ocultar el homicidio en la seccional 7º de Rosario, y Asuntos Internos debió investigar la responsabilidad de los agentes, no encubrirlos".

Imposible deslindar la actual persecución que sufre Nadia Schujman de esa denuncia. La violencia en la ciudad de Rosario es noticia cada día, los tiroteos, los pibes muertos en las calles, forman parte de la vida cotidiana. Más opaca es la participación de sectores económicos y políticos en ese entramado. El senador Armando Traferri se ampara en sus fueros –avalado por una resolución mayoritaria del senado provincial- para que no lo indaguen por haber recibido coimas del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti. En esa causa estriba –además del inicio de una crisis institucional que tiene en jaque a la provincia- otro de los reproches a Sain. Que se consumaron con su separación, en noviembre pasado, de la Oficina de Investigaciones, un cargo judicial al que había accedido por concurso.

El diputado nacional electo por el Frente de Todos, Eduardo Toniolli, lo describió en el programa Hipótesis, de Radio Universidad de Rosario. “Hoy está en marcha una especie de vendetta, casi un lawfare, que tiene que ver con la estructura de quien fue ministro de Seguridad de la provincia, con este circo que montaron con un allanamiento en la casa de Gobierno cuyo único objetivo era terminar de ir contra quienes encabezaron un proceso de investigación profunda, que está en manos de la justicia, de algunas de estas estructuras delictivas complejas”, dijo el legislador electo.

A Nadia se la puede ver en cada movilización del 24 de marzo, en las Rondas de las Madres de la Plaza 25 de Mayo. Con sus manos llevó la bandera intervenida en la que HIJOS, se convirtió en HIJAS en Rosario, con pañuelo verde al cuello, el 8 de marzo de 2018. “Las y los ciudadanos no podemos permanecer como observadores, ajenos a la situación que nos afecta y angustia todos los días. Repudiamos la persecución a la que está siendo sometida nuestra compañera y el avasallamiento por parte de los medios hegemónicos cómplices”, dice el comunicado que circula por whatsapp.

Para quienes no la conozcan, Nadia Schujman es descripta con amorosa precisión por Romina Marucco, una de sus hermanas, compañeras y amigas de HIJXS Rosario. “Es la mujer, compañera, abogada que se sentó frente a los genocidas. Que los miró a la cara y con la agudeza de su voz encarnó la defensa de nuestras y nuestros compañerxs con Amor, Lealtad y Justicia Social. ¿Quién es Nadia? Es la madre que acaricia la cabeza de sus hijes mientras responde una asesoría porque a alguna persona le vulneraron sus derechos. ¿Quién es Nadia? Es la compañera amorosa que te espera con un brownie de chocolate, hecho con sus propias manos, mientras te prepara para una audiencia. ¿Quién es Nadia? Nadia es la amiga con la que bailas los Redondos mientras te cuenta la estrategia para continuar las luchas por las memorias la verdad y la justicia. ¿Quién es Nadia Schujman? Es una mujer trabajadora de las memorias. Es una tejedora de redes colectivas”.