El exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, contrajo coronavirus. El antiguo jefe comunal, que acaba de asumir como diputado provincial, confirmó al noticia en su cuenta de Twitter. La particularidad es que, a sus 49 años, aun no se había vacunado.

Molina recibió el resultado positivo de su hisopado en la mañana de este miércoles. "Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud", señaló en la red social.

Apenas informó su cuadro de salud, el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Quilmes, Alberto De Fazio, le deseó una pronta recuperación y lo exhortó a que se vacune "en un acto de responsabilidad individual y colectiva".

Durante la campaña electoral, y escudándose en la cuestión del vacunatorio VIP, Molina, quien gobernó Quilmes entre 2015 y 2019, justificó el no haberse vacunado. "No me vacuné ni me voy a vacunar hasta que se vacune el último argentino. Lo siento así. Tengo 49 años y cuando decidí meterme en política fue porque estoy convencido de que se pueden hacer las cosas mejor", había afirmado en septiembre pasado.