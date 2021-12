Este jueves 9 de diciembre es el Día Mundial de la Informática. La fecha elegida no fue al azar, sino que fue porque en 1906 nació Grace Hopper, una mujer pionera en el mundo de la informática y de ahí el motivo del homenaje.

Justamente, el 9 de diciembre de 1983 se realizó el Primer Encuentro de Profesionales Informáticos y allí se decidió instaurar esta efeméride en conmemoración a Hopper.

¿Quién fue Grace Hopper?

Esta científica de la computación fue la primera mujer programadora que utilizó el Harvard Mark I, es decir el primer ordenador electromecánico del mundo desarrollado por IBM.

Sin embargo, la tarea de Hopper fue más allá, porque también es la responsable del desarrollo del primer compilador, además de participar en la aparición de los métodos de validación, los procesos que garantizan que los procedimientos funcionan de forma adecuada.

Grace Hopper en la estación de control de la UNIVAC I en la década del 60.

La informática pasó de ser una de las principales herramientas cuyo único propósito era ordenar información a convertirse en un instrumento de cambio en la vida de las personas.

Justamente, si no fuera por Hooper no hubiera sido posible desarrollar la WWW, más conocida como la web, ni tampoco los diferentes lenguajes de programación que pueden utilizarse en la actualidad. Incluso, quizá los sistemas operativos no tendrían nada que ver con los que se usan hoy en día.

Este 9 de diciembre se puede homenajear el Día Mundial de la Tecnología usando las redes sociales, navegando en Internet o leyendo esta noticia en la web. Cualquier motivo sirve para conmemorarlo.