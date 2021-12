Ángel Di María, uno de los referentes del seleccionado argentino, palpitó este jueves la participación del conjunto conducido por Lionel Scaloni de cara al próximo Mundial de Qatar 2022 y la "expectativa" que tiene el equipo luego de conseguir la anticipada clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas y haberse sacado la mochila con el título de la Copa América en Brasil a mitad de año.

"Ganar la Copa América, clasificar varias fechas antes y el juego del equipo generan una expectativa cada vez más grande. Además, tener al mejor del mundo es otra de las condiciones que te obligan a ganar sí o sí", expresó Di María en una entrevista con la cadena ESPN, con el Mundial de Qatar como eje.

El rosarino, autor del gol en la final de la Copa América contra Brasil en el estadio Maracaná, destacó el presente del seleccionado conducido por Lionel Scaloni y bromeó respecto al apodo de "La Scaloneta", que comenzó casi como una broma en las redes sociales y terminó imponiéndose entre los hinchas. "Nos reímos siempre cada vez que se habla de 'La Scaloneta' porque al final se dijo una vez y quedó. Ahora ya está, quedó para siempre", dijo "Fideo", que también disfruta de su actualidad en París Saint Germain (PSG) con la compañía de Lionel Messi.

"Se adaptó muy rápido a París y eso hace que la vida sea más fácil. En lo futbolístico fue un cambio muy grande porque PSG juega más al contraataque y no tanto al toque como Barcelona", diferenció Di María.

El mediocampista, de 33 años, convirtió tres goles en 14 partidos de la temporada y si bien no tiene asegurado su lugar en el equipo titular respaldó al entrenador Mauricio Pochettino. "Es un trabajo difícil porque solo pueden jugar once y tiene que tener contentos a todos. Está tratando de hacer lo mejor para el equipo y en los últimos partidos demostramos que estamos bien", afirmó el ex jugador del Real Madrid y el Manchester United entre otros clubes..

Por último, el rosarino volvió a referirse a la posibilidad de terminar su carrera en Rosario Central. "Siempre tengo en la cabeza volver y jugar en Central pero dependerá de la situación en la Argentina. No puedo ser egoísta, tengo dos hijas y no puedo pensar solo en mi felicidad", completó el jugador surgido en el club de Arroyito.