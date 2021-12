El fondo común de inversión Mercado Fondo, la herramienta a través de la cual genera rendimientos la plata invertida en Mercado Pago, ascendió a 4,2 millones de usuarios este año. En apenas tres años desde su funcionamiento esta cifra representa más de dos tercios de las cuentas comitentes -imprescindibles para operar con bonos, acciones o cualquier instrumento de inversión en la bolsa- de todo el país. A la vez que la empresa y los usuarios lo festejan por rendimientos y democratización financiera, el análisis del cuadro general de la cada vez más vertiginosa financiarización de la economía que facilitan las Fintech enciende una alerta entre especialistas.

No existía esa opción hace tres años. Con apenas un click en el botón invertir dinero de la plataforma cualquier persona se puede convertir en inversionista. Puede hacer que los 200, 300, 5000 o 100.000 pesos que tiene en la billetera virtual le generen rendimientos hasta usarlas para pagar -cuando quiera- las compras del supermercado, una cerveza en un bar o los regalos de navidad.

"La principal ventaja del fondo es que permite generar liquidez inmediata sin necesidad de rescatar o suscribir cuotapartes gracias a la aplicación de tecnología. A diferencia de la banca tradicional que pide varios clicks para suscribir y rescatar, el usuario puede tener una experiencia de rentabilidad de su dinero 24 por 7 por 365", explica el director del ecosistema del programa Fintech de la UCA Ignacio Carballo.

Una externalidad negativa de esta simplificación tiene que ver con el desconocimiento del usuario: "Al apretar el botón invertir dinero se crea una cuenta comitente en la Comisión Nacional de Valores y, aunque un FCI invierte en rentas fijas que son poco riesgosas, podría verse alguna reducción de la inversión ante alguna gran inestabilidad", continúa Carballo. Esto sucedió en mayo de 2018 con la corrida cambiaria que sufrió el Banco Central bajo la gestión de Sturzenegger. "El FCI bajó un 0,04 por ciento y los usuarios vieron por primera vez un número rojo en sus cuentas, lo que generó un gran revuelo denotando que no había un entendimiento de lo que estaba pasando por detrás de este siempre sube, siempre rinde", resalta el especialista.

El rendimiento anual del Fondo para 2020 fue de 23,79 por ciento y el estimado para 2021 es de 29,2 por ciento, frente a niveles de inflación del 36 por ciento el año pasado y 52,1 hasta octubre pasado. "Aunque se presente como una inversión interesante para la gente lo cierto es que no llega a cubrir ni la inflación anual; no es más conveniente que tener plazos fijos. La diferencia es que la plata está disponible en cualquier momento", explica Cecilia Rikap, investigadora del Conicet y de City, University of London.



Inclusión financiera

"Con un monto promedio de 7357 pesos por usuario, es el primer FCI del país destinado a que pequeños ahorristas puedan hacer sus primeros pasos invirtiendo", señala un comunicado de la empresa. Una de las banderas que más flamea Mercado Pago tiene que ver con atribuirse la promoción de la inclusión financiera en el país.

"Con el diario del lunes puedo decir que es verdad, que a tres años del lanzamiento quedó demostrado que este producto le abrió la puerta a muchos argentinos a invertir", asegura Carballo. La cantidad de cuentas comitentes históricas que hubo en el país previo a la iniciativa de Mercado Pago en 2018, que luego replicaron otras Fintech, no pasaba de 500 mil usuarios. Es decir, que menos de medio millón de personas, menos del 1 por ciento de la población argentina, invertía en el mercado de valores previo a 2018. Con este desarrollo, más del 10 por ciento de la población participa en un FCI de bajo riesgo.

Hoy hay 5 millones de cuentas comitentes que, como muchas se encuentran solapadas en función del medio por el que se abren, corresponden a poco más de 1,5 millones de inversores: "Esto es sin duda producto de la revolución de MP abriendo la puerta a un mundo que antes era para muy pocos, que la banca tradicional dificultaba con clicks y términos y condiciones engorrosos, usando un lenguaje no ameno para el usuario de a pie", continúa Carballo.

Panorámica

Cecilia Rikap propone analizar el cuadro general del impacto de las Fintech en la dinámica general de la economía. Salir de la mirada microeconómica que beneficia a la empresa, que en el tercer trimestre del año tuvo ingresos netos por 1900 millones de dólares, consolidándose como la más valiosa de Argentina y con un incremento del 72,9 por ciento en comparación con igual período de 2020.

Con la explosión del mercado ya se puede empezar a analizar la dinámica que genera en la sociedad en su conjunto. "Estamos frente a una sociedad que cada vez se financiariza más y donde los ahorros no se canalizan en inversión productiva sino en inversión financiera de corto plazo, como es el caso de lo que promueven las plataformas como Mercado Libre", sentencia Rikap y amplía: "Es que si son ahorros que la gente podía poner en un banco y no los están haciendo, entonces está quedando menos dinero disponible para hacer préstamos que redunden en inversiones productivas. Eso en el largo plazo va a generar menos empleo y esos usuarios que hoy ven una ganancia poco significativa se pueden ver potencialmente afectados por un contexto de crecimiento económico disminuído por la propia financiarización de la economía".